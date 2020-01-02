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Yeni yıl da zam fırtınası devam ediyor! Seyrüsefere de okkalı zam!

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Yeni yıl da zam fırtınası devam ediyor! Seyrüsefere de okkalı zam!
Yeni yıl da zam fırtınası devam ediyor! Seyrüsefere de okkalı zam!

Yeni yıl da zam fırtınası devam ediyor! Seyrüsefere de okkalı zam!

2020 yılına girdiğimiz ilk gün zamlar da peşi sıra gelmeye başladı.

Ehliyetlerin ardından seyrüsefer ücretlerine de zam geldi. Zamlar yüzde 4 ile yüzde 8 oranında zamlandı.

Buna göre Benzinle Çalışanlar Ağırlığı 1016 kilograma (kg) kadar olanlar (1016 kilogram dahil) Her bir kg. için 0.39, Ağırlığı 1017-1270 kilogram (kg) olanlar (1270 kilogram dahil) Her bir kg. için 0.68, Ağırlığı 1271-1524 kilogram (kg) Her bir kg. için 1,68 olanlar (1524 kilogram dahil), Ağırlığı 1524 kilogramdan (kg) yukarı Her bir kg. için 2,35 TL oldu.

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