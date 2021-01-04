Yeni Yılda Tapu Masrafları Arttı

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Döner sermaye hizmet bedeli yeni yıl itibarı ile 157-TL’den 171,25-TL’ye yükseldi. Bu bedel satıştan, ipoteğe tüm tapu işlemlerini etkiliyor. Ayrıca 2021 yılında emlak vergisi yüzde 4.55 artışla uygulanacak. Bu da tapu işlemlerinin masraflarını artırmış olacak” dedi.

Döner Sermayede Yöresel Katsayılar Önemli

Tapu işleminin yapıldığı ilçelerin yöresel katsayıların öneminedikkat çeken Altın Emlak Genel Müdürü “Tarife cetvelindeki yöresel katsayılar; il ve ilçelerin coğrafi ve ekonomik durumu, nüfusu, gelişmişlik seviyesi, işlem hacmi ve taşınmazların değeri dikkate alınmak suretiyle Bakanlıkça 0,30-3,00 arasında belirlenmiş durumda. Örneğin İstanbul’da tüm ilçeler için yöresel katsayı 2.5 kat olarak uygulanıyor. 2020 yılında 392,50-TL olan satıştaki döner sermaye bedeli 2021 yılında 428,125-TL olarak tahsil edilecek. Burdur Kemer’de ise 85,63-TL olarak uygulanacak” dedi.

Bazı İşlemlerde İki, Bazı İşlemlerde Dört Kat Alınıyor

Döner sermaye bedelinin işlem türlerine göre farklı alındığını da ifade eden Özelmacıklı “Tek işlemde hem taşınmazın satışı hem de ipotek tesisi yapıldığında iki adetdöner sermaye hizmet bedeli tahsil ediliyor. Yetki alanı dışında yapılan işlemler için ise döner sermaye hizmet bedeli yöresel katsayısı daha yüksek olan müdürlüğün döner sermaye hizmet bedelinin gene 2 (iki) katı oranında tahsil ediliyor. Yurt dışından tapu işlemi yapılması halinde, yurt dışı yöresel katsayı esas alınarak işlem için belirlenen döner sermaye hizmet bedelinin dört katı tahsil ediliyor” dedi.

Yeni Rekor Yakında Açıklanacak

Tüm gayrimenkul türlerinde yeni bir satış rekorunun 2020 yılında kırılacağını ifade eden Altın Emlak Genel Müdürü “Son dönemde ciddi daralma olsa da 2020 yılı tarihi bir satış rekoru ile anılacak. Şimdiye kadar en çok satış 2 milyon 557 bin 543 adetle 2017 yılında gerçekleşmişti. Tahminlerimiz bu yılı yaklaşık 2 milyon 700 bin satışla tamamlayacağımızı gösteriyor. Tapu harcından elde edilecek toplam gelir ise yaklaşık18 milyar 500 milyon seviyesinde olacak” dedi.