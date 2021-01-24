Yeni Zelanda'da iki ay sonra ilk vaka: Karantinadan pozitif çıktı

Yeni Zelanda'da, 18 Kasım'dan bu yana ilk kez Covid-19 alarmı yaşanıyor. Avrupa seyahatinden dönüp karantina merkezinde kalan ve iki testi negatif çıkan bir kadın, yaklaşık bir hafta sonra hastalandı. Kadının virüsü karantina merkezinde kaptığı sanılıyor.

Yeni Zelanda'da iki aydan sonra ilk kez bir korona virüsü vakasına rastlandı. İngiltere seyahatinden dönen bir kadının iki kez negatif test verdikten sonra karantina merkezinden çıktığı ancak sonrasında hastalandığı belirtildi. Yetkililer, kadının virüsü iki hafta kaldığı karantina merkezinde kaptığını düşünüyor.

Yeni Zelanda'da 18 Kasım'dan bu yana toplum içinde vakaya rastlanmıyordu. Yurtdışından gelen herkes önce karantina merkezlerinde tutuluyor ve ancak iki negatif test vermeleri sonrasında buradan çıkabiliyorlardı. Fakat son gelişme, hem testlerin hem de karantina merkezlerinin sorgulanmasına yol açtı.

İsmi açıklanmayan 56 yaşındaki kadının, dört aydır İspanya ve Hollanda'da seyahatte olduğu ve Auckland'a Londra üzerinden 30 Aralık'ta döndüğü belirtildi. Buna göre kadın, iki ayrı testin negatif çıkmasının ardından 13 Ocak günü karantina merkezinden ayrıldı.

Ancak geçtiğimiz hafta çok hafif olmakla beraber bazı Covid-19 semptomları göstermeye başladı; iki testi negatif çıktığı için de hastalıktan şüphelenmedi. Semptomların ilerlemesi sonrasındaysa dün yeni bir test yaptırdı ve bu kez pozitif olduğu görüntülendi. Yetkililer, kadının hastalığının ilerlemesine bakılarak, virüsü karantina merkezinden çıkmadan çok kısa süre önce kapmış olabileceği sonucuna vardı.

Kadının karantina merkezinden ayrılıp pozitif olduğu anlaşılana dek eşiyle birlikte Northland'da, aralarında popüler tatil merkezleri ve birçok dükkanın da bulunduğu 30 farklı noktada zaman geçirdiği belirtiliyor. Kadının durumunun hastanede bakım gerektirmediği ve eşiyle birlikte izolasyonda olduğu açıklandı. Çiftin bu süreçte yakın temas kurduğu en az dört kişinin ve onların temaslılarının yanı sıra karantina merkezindeki 600 kişinin de araştırıldığı belirtiliyor.