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Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı

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Fatih Erbakan'ın liderliğindeki Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katıldı.
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, 20 Mart günü yaptığı açıklamada 14 Mayıs seçimlerine müstakil gireceklerini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı için 100 bin imza toplayan Fatih Erbakan’ın liderliğini yaptığı Yeniden Refah Partisi’nin dört gün içinde karar değiştirmesi Ankara’da siyasi gündemine bomba gibi düştü.

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı Protokolü’nün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunulmasından önce Cumhur İttifakı’na katılma kararı aldı.

Geçen pazartesi günü “Milli Görüş çizgisinden asla ödün vermeden” yollarına devam ettiklerini belirten Erbakan, “Bu yürüyüşte partimiz kısa zamanda büyük yol aldı” diye konuşmuştu.

Partisinin 14 Mayıs seçimlerine “çok ciddi, belirleyici bir güç” olarak girdiğini belirten Erbakan, Milli Görüş’ün “orijinal istikametine uygun şekilde” temsil edildiğini kaydetmişti.

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