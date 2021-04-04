  • BIST 1.430
  • Altın 454,191
  • Dolar 8,1664
  • Euro 9,6048
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA6623 test yapıldı, 31i yerel 42 pozitif vaka

Yer çekimi dalgalarının sebep olduğu tsunamiler keşfedildi

» »
ABD’nin Michigan eyaletinde meydana gelen tsunamiye ilişkin veriler, iklim değişikliğinin neden olduğu ve bugüne kadar fark edilmeyen bir olguyu ortaya çıkardı.
Yer çekimi dalgalarının sebep olduğu tsunamiler keşfedildi

13 Nisan 2018 günü Michigan Gölü’nün doğu kıyısında büyük bir su kabartısı ortaya çıktı. Bu bir tsunamiydi ve tipik bir biçimde devasa dalgalarla ilişkilendirilen herhangi bir fay hattından çok uzaktaydı. Bu bir ‘meteotsunamiydi’, üstündeki hava koşullarından dolayı meydana gelen bir su duvarıydı.

VİDEO KAYDI VE FOTOĞRAFLAR OLGUYU AÇIĞA ÇIKARDI

13 Nisan Cuma günü, göl kıyısı hâlâ soğuktu ve dolayısıyla etrafta yoğun bir kalabalık mevcut değildi; bu sayede tsunami herhangi bir yaralanmaya neden olmazken yalnızca küçük çapta maddi hasara yol açtı. Bununla birlikte, tsunaminin oluşumu, Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'ne (NOAA) bağlı Great Lake Çevre Araştırma Laboratuvarı’ndaki bilim insanlarına bu olguyu mercek altına almak ve bu dalgaları nasıl tahmin edeceklerini daha iyi anlamak için bulunmaz bir fırsat sundu. Araştırmalarının ayrıntıları ise ‘Natural Hazards’ dergisinde yayınlandı.

NOAA laboratuvarında çalışan ve makalenin başyazarı olan oşinograf (denizbilimci/ç.n.) Eric Anderson verdiği demeçte, “Son on yıldaki çalışmaların çoğu, bunların ne sıklıkta meydana geldiklerini belgeliyor ve bu fırtınaların ne zaman yaşandığını ve ne olduğuna ilişkin vaka çalışmalarını inceliyor” dedi: “Burada bulduğumuz şey, meteotsunamilerin en azından belirli bir alt kümesini tahmin edebiliyor oluşumuz ve bunlar, bu yüksek genliğe sahip atmosferik çekim dalgası tarafından yönlendirilenler.”

ATMOSFER BASINCINDAKİ DEĞİŞİMLER SONUCU OLUŞUYOR

Meteotsunamiler Great Lakes, Meksika Körfezi ve Akdeniz’de bilinen bir geçmişe sahipler. Anderson, tek bir önemli değişken olduğu için meteotsunamilerin alışıldık gök gürültülü fırtınalardan daha kolay tahmin edilebileceğini söylüyor: Atmosferik basınç ve daha spesifik olarak, herhangi bir şiddetli değişiklik. Tsunamiler, hava basıncındaki ani ve şiddetli bir değişiklik suya çarptığında, tıpkı hamuru iten bir oklava gibi suları kıyıya doğru hareket ettirdiğinde ortaya çıkıyor.

Hava, çarptığı sudan daha hızlı ya da daha yavaş hareket ettiği zaman herhangi bir tehlikeye yol açmıyor; dalganın gücü tükeniyor ve hareketini sürdürmek için gereken itiş gücünden yoksun kalıyor. Nisan ayının o gününde, hava basıncındaki 12 milibarlık hızlı bir değişim su ile aynı hızda hareket eden atmosferik bir dalga yarattı ve atını süren bir jokey gibi suyu hareket ettirdi. Saatte 100 kilometre hızla kıyıya yönelen bir saldırıda birlikte hareket ettiler. Hızla ilerleyen su, sığ suya çarptıkça yavaşladı ve kırıldı; fakat yine de Michigan’ın Ludington sahil kasabasında yaklaşık 180 cm yüksekliğinde bir dalgaya neden oldu.

 

NOAA tarafından yapılan basın açıklamasına göre, yaşanan olayın fotoğraflarını çeken yerel sakin Debbie Maglothin, “Bu meteotsunami, harika bir şekilde manzarada sönüp gitti” diyor: “Dalgakıranların arasında bulunan su, dış kısımdaki su gibi aşağı düşmedi ve bu sayede dalgakıranların üzerinden akan şelaleler yarattı. Eğer bu olay yaz aylarında meydana gelseydi, dalgakıranların üzerindeki insanları sürükleyip götürebilirdi.”

Maglothin’in olayla ilgili kaydettiği görüntüler, fırtına olaylarını yeniden canlandırmak için suyun hareketinin fotoğraflarını ve videolarını kullanan Anderson’ın ekibi için hayati bir bilgi sağladı ve göldeki tsunamiye sebep olan durumu yeniden oluşturmasına yardımcı oldu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DURUMU KÖTÜLEŞTİRİYOR

Anderson, başka yerlerde yaşanan meteotsunamiler üzerinde gerçekleştirilen araştırmalara dayanarak, iklim değişikliğinin bu fenomeni daha da kötü bir hale getirebileceğini ifade ediyor. Bunlar, Antarktika hariç tüm kıtalarda tespit edildiler ve Hırvatistan’daki meteotsunami uzmanlarının yakın tarihte gerçekleştirdiği bir toplantı, bu eşsiz olayları küresel bağlamda daha iyi anlamamıza zemin hazırladı.

Anderson, “Elimizdeki iklim tahminlerine göre, meteotsunamilerdeki yoğunluğun değişme ihtimali bulunmuyor; fakat en azından yaz aylarında gerçekleşme sıklığının büyük oranda artması muhtemel görünüyor” diyor. Özellikle de bu bölgeler söz konusuyken, ilkbahar sonları ve yaz başlarında daha taşınımlı hava koşullarının bu tür dalga olaylarının yaşanmasını kolaylaştırma ihtimali daha yüksek; bu zamanlama ise daha fazla insanın sahilde zaman geçirme ve eğlenme dönemine denk geliyor: “Haziran veya temmuzda Great Lakes bölgesinde bir meteotsunami yaşadığımızda, bu olay yaralanma veya ölümle sonuçlanacaktır.”

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kitapsever bakkal müşterileri için dükkanında 'mini kütüphane' oluşturdu03 Nisan 2021 Cumartesi 21:45
  • İnsanlar da bir gün yılanlar gibi zehirli olabilir | Araştırma02 Nisan 2021 Cuma 20:30
  • Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki zararı için 1 milyar dolar tazminat istiyor02 Nisan 2021 Cuma 20:22
  • Antikorların ev kadınlarını 3 ay, doktorları 9 ay Kovid-19'dan koruduğu tespit edildi02 Nisan 2021 Cuma 20:18
  • Dünyada yaşanan 'çip kıtlığı' ne zaman bitecek? Elektronik ve otomotiv sektörleri alarm veriyor02 Nisan 2021 Cuma 18:12
  • Microsoft ile ABD ordusu arasında 21.3 milyar dolarlık 'gözlük' anlaşması01 Nisan 2021 Perşembe 20:33
  • Mısır, Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given'ı alıkoydu01 Nisan 2021 Perşembe 20:02
  • Nisan 1'in kökeniyle ilgili ne biliniyor? Dünyadan ünlü şakalar...01 Nisan 2021 Perşembe 19:21
  • Üretimde bileşenler karıştırıldı; 15 milyon doz Covid-19 aşısı çöpe gitti01 Nisan 2021 Perşembe 18:11
  • CIA'in 'casus kedi' projesi neden başarısız oldu?31 Mart 2021 Çarşamba 22:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti