Yer Yer Yağmur Bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın yer yer sağanak beklendiğini duyurdu. Yarından itibaren Cuma gününe kadar sıcaklığın 14 dereceye düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi'nin haftalık hava tahmini raporuna göre bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli; yarın, Perşembe ve Cuma günlerinde ise üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava bugün parçalı ve az bulutlu; yarın parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Pazartesi gününe kadarki diğer günler parçalı bulutlu veya az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı 22 - 25 derece dolaylarında; yarın, Perşembe ve Cuma günleri ise 14 - 17 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli; yarın ise fırtına şeklinde esecek.