Yer Yer Yağmur Bekleniyor

Meteoroloji Dairesi'nin haftalık hava tahmini raporuna göre bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli; yarın, Perşembe ve Cuma günlerinde ise üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.
Hava bugün parçalı ve az bulutlu; yarın parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak.
Pazartesi gününe kadarki diğer günler parçalı bulutlu veya az bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı 22 - 25 derece dolaylarında; yarın, Perşembe ve Cuma günleri ise 14 - 17 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli; yarın ise fırtına şeklinde esecek.
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