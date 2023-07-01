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Yer yer yağmur bekleniyor

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Öğle saatleri yer yer sağanak yağmurlu olması bekleniyor
Yer yer yağmur bekleniyor

Havanın bugün az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 1-7 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, ülke belirtilen sürede genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor.

Rapora göre hava bugün, Pazartesi ve Salı günleri açık ve az bulutlu, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri ise açık olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde  35 – 38 derece, sahillerde ise  29 – 32 derece

dolaylarında seyredecek; rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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