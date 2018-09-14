  • BIST 95.393
  • Altın 236,388
  • Dolar 6,0861
  • Euro 7,1175
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYDÜ'de YÖDAK Onaylı 10 Yeni Doktora ve Yüksek Lisans Program Açıldı…

Yerçekimsiz ortam Bolt’un aklını başından aldı (video)

» »
Dünya rekortmeni Jamaikalı atlet Usian Bolt, kısa mesafe koşusu yeteneklerini bu kez yerçekimsiz ortamda sergiledi. Bolt, yaşadığı deneyimi “Aklımı başımdan aldı, çok zevkliydi” sözleri ile anlattı.
Yerçekimsiz ortam Bolt’un aklını başından aldı (video)

Düzenlenen son 3 olimpiyatta 100 metre ve 200 metre yarışlarında altın madalya kazanma başarısı gösteren Bolt, bir şampanya markası için yerçekiminin sıfıra yakın olduğu bir uçağın içerisinde koştu.

 

Bilimsel araştırmalar için kullanılan bir uçağın gövdesinde oluşturulan yerçekimsiz ortamda gerçekleşen organizasyonda Bolt, pistlerde olduğu kadar başarılı olamazken, oldukça keyifli anlar yaşadı. Bolt, o anları, "Aklımı başımdan aldı, çok zevkliydi” sözleri ile anlattı.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin (IAAF) 1977'de rekor sistemine geçişinden bu yana hem 100 hem de 200 metrede dünya rekorlarını elinde tutan tek isim olan Bolt, ilerleyen yaşı ve geçirdiği sakatlıklar sonrasında 2017 Ağustos'unda profesyonel kariyerine nokta koymuştu.

Her fırsatta profesyonel olarak futbol oynamak istediğini belirten Bolt, daha önceden Bundesliga ekiplerinden Borussia Durtmund'da antremanlara çıkmış fakat sözleşme imzalayamamıştı.

Bolt, en son Avusturalya A Ligi takımlarından Central Coat Mariners ile 6 haftalık bir deneme anlaşması yaptığını duyurmuştu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kıbrıslı bisikletçi Dünya Üniversiteler Arası Bisiklet yarışmasında bronz madalya kazandı05 Ağustos 2018 Pazar 10:50
  • Formula 1 Macaristan GP'sini İngiliz pilot Lewis Hamilton kazandı31 Temmuz 2018 Salı 09:24
  • 1. Klasik Otomobil Festivali’nde KKTC’yi temsil edildi02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:40
  • “NeuIslanders” Kanada’da19 Haziran 2018 Salı 16:10
  • Kuzey Kıbrıs Rallisi tamamlandı... Ralliyi Deniz Fahri- Barış Kalfaoğlu ikilisi kazandı04 Haziran 2018 Pazartesi 11:19
  • Kuzey Kıbrıs Rallisi başladı02 Haziran 2018 Cumartesi 09:30
  • Dünyanın en pahalı 'koçu' ihaleyle satışa çıkacak31 Mayıs 2018 Perşembe 14:18
  • LTB’den gençlik ve spor şöleni20 Mayıs 2018 Pazar 09:45
  • Çatalköy’de satranç şöleni19 Mayıs 2018 Cumartesi 11:12
  • DAÜ 3. kez özel sporculara ev sahipliği yapıyor18 Mayıs 2018 Cuma 11:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti