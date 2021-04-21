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Yerli kripto para borsası THODEX'te hesaplara erişilemiyor. Şirketten iki günde iki farklı açıklama geldi

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Kripto para alım-satımına aracılık eden THODEX'te birçok işlem durduruldu. Kullanıcılar hesaplarına erişemediklerini belirtiyor. THODEX dün 6 saat dediği bakım çalışmasını 4-5 güne uzattı!
Yerli kripto para borsası THODEX'te hesaplara erişilemiyor. Şirketten iki günde iki farklı açıklama geldi

Yerli kripto para borsası THODEX, kullanıcılardan gelen şikayetler ve yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. THODEX önce yatırımcılarına iki milyon Dogecoin dağıtacağını ilan ederek dikkatleri üzerine çekti. Bu iddiasıyla ne kadar kullanıcı çektiği bilinmeyen THODEX şimdi de para çekilememesi ve hesaplara müdahale edilememesi şikayetleriyle gündemde.

DÜN: 6 SAATTE TÜM SORUNLAR GİDERİLECEK

Bu gelişmeler üzerine  THODEX'ten dün "Son zamanlarda borsamızda yaşanan çekim sorunları nedeniyle 20.04.2021 saat itibari ile planlı bakım çalışması yapılacak ve çalışma yaklaşık 6 saat sürecektir. Bakım çalışmamızın ardından, tüm sorunları gidermiş şekilde yeniden hizmetinizde olacağız" açıklaması yapıldı.

BUGÜN: BAKIM ÇALIŞMASI 4-5 GÜN SÜRECEK

Sosyal medyada borsayı kullanan bazı kullanıcıların sorunun çözülmediği ve polis eşliğinde THODEX'in merkezine gittikleri yönünde paylaşımlarda bulunmasının ardından şirketten bu kez ucu daha açık bir açıklama geldi ve çalışmanın 4-5 gün süreceği ifade edildi.

İkinci açıklama ise şöyle: 

Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin; sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımlar atması da kaçınılmaz hale gelmiştir. İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız; dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri; uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup; devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır."

 

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