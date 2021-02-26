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Yiğit Bulut:''En büyük getiri her zaman Türk Lirası’nda”

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Yiğit Bulut: Dolar 30 lira da olsa TL’de kalan kazanıyor; 128 milyar dolarlık rezerv satışı için kamu bankalarına teşekkür edilmeli
Yiğit Bulut:''En büyük getiri her zaman Türk Lirası’nda”

Yiğit Bulut dolar 30 lira olsa bile ne yapılması gerektiğini anlattı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, CNN Türk’te katıldığı canlı yayında “Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarlık rezervi eritildi” iddiası ve TL’deki değer kaybı ile geçtiğimiz aylarda istifa eden Berat Albayrak hakkında açıklamalarda bulundu.

Independent’ın haberine göre muhalefetin dile getirdiği Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarlık rezervinin piyasaya satıldığı iddiasının doğru olmadığını savunan Yiğit Bulut, “Ortaya atılan iddialar ilk maddeden çürüyor. 128 milyar doları 7-8,50 lira arasında sattılar, piyasaları kontrol etmek için. O zaman yine yanlışa düşüyorsunuz. Eğer 7-8,50 arasında 128 milyar dolar sattıysak bunun ortalaması 7,75’e gelir. 7,75’ten sattığımız doları geçtiğimiz hafta 6,80-7 arasında geçtiğimiz haftalarda geri aldıysak yaklaşık yüzde 10-15 arasında kar etmiş olmamız gerekiyor. Yaklaşık 13 milyar dolarlık kar etmiş olmamız gerekiyor. Burada teşekkür edilmesi gerekiyor ama teşekkür edilmesine gerek yok. Çünkü böyle bir satış olmadı” dedi.

Bulut, “Merkez Bankası’nın yapması gerekeni yaptığını görüyorum” dedi.

“Eğer bu eleştiriler cahilce yapılmıyorsa 128 milyar doları 7-8 arası satıp, 6,80-7 arasından geri alan kamu bankaları için teşekkür edilmesi gerekiyor” diyen Bulut, “Türkiye’nin bu tartışmadan çıkması gerekiyor. Kamu bankaları zaman zaman döviz satmıştır. Kamu ve Merkez Bankası her sattığı dövizde kârda şu anda” şeklinde konuştu.

“Dolar 30 lira da olsa TL’de kalan kazanıyor”

Dolar kurundaki yükselişin etkisini değerlendiren ve Türk Lirası’nın en güvenilir yatırım aracı olduğunu savunan Bulut, “1980’den 1990’dan 2000’den beri Türk Lirası’nda duruyorsanız, Hazine Bono’nuzu hiç satmadıysanız, sürekli bileşik faiziyle birlikte bugün dolar 30 lira olsa sizin getirinizi karşılamıyor. Çok net söylüyorum. 20 yıldır, 10 yıldır, 30 yıldır TL’ye güvendiyseniz, TL hazine bonosunda kaldıysanız, bunun getirisini değerlendirdiyseniz dolar kaç lira olursa olsun o getiriyi sağlamıyor. En büyük getiri her zaman Türk Lirası’nda” dedi.

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