'Yılın hekimi' seçilen Yavuz Durmuş, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Geçen yıl, 'yılın hekimi' seçilen, belgesini de TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın elinden alan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Radyoloji Uzmanı Doktor Yavuz Durmuş, Koronavirüs'ten hayatını kaybetti.

Geçen yıl, 'yılın hekimi' seçilen, belgesini de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın elinden alan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Radyoloji Uzmanı Doktor Yavuz Durmuş, Koronavirüs'ten hayatını kaybetti.

Geçen yıl yılın hekimi seçilen Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Radyoloji Uzmanı Doktor Yavuz Durmuş, Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

50 gündür aynı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Durmuş 30 gündür de yapay akciğer cihazına bağlı olarak yaşıyordu. Ancak mesai arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Bursalı doktorun görev yaptığı hastanenin başhekimliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Gece gündüz fedakarca çalışan, meslek etiğini her şeyin önünde tutan, Covid 19 mücadelesinde en önde yer alırken, hastalığa yakalanan değerli meslektaşımız Radyoloji Uzmanı Dr. Yavuz Durmuş'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Koronavirüs'ten hayatını kaybeden Radyoloji Uzmanı Yavuz Durmuş, geçen yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nda, yılın en iyi hekimi seçilmişti. Durmuş, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Girişimsel Radyoloji ve İnme Merkezi kurulmasında büyük rol oynamış gösterdiği üstün başarı sayesinde yılın hekimi seçilmişti. Durmuş'a teşekkür belgesini de törende Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vermişti.