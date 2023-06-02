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Yola yağ döküldü... Bu güzergahı kullanacak sürücüler dikkat!

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Polis, Ortaköy ve Göçmenköy istikametinden gelen sürücülerin Etik Hastanesi (Yenikent) yönüne yönlendirildiğini duyurdu
Yola yağ döküldü... Bu güzergahı kullanacak sürücüler dikkat!

Polis, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde bulunan Hastane Çemberi’nde yola dökülen yağ nedeniyle, yol ve trafik güvenliği açısından Ortaköy ve Göçmenköy istikametinden gelen sürücülerin Etik Hastanesi (Yenikent) yönüne yönlendirildiğini duyurdu.

Polis’ten yapılan açıklamada, söz konusu yolda kayganlık meydana geldiği belirtilerek, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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