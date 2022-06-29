Yüksek oranda kakao içeren çikolata hem mutlu ediyor hem uykuyu iyileştiriyor

Çikolata neden mutluluk verir? Nasıl üretilir? Uykuyla nasıl bir bağı var?

Çikolata neden mutluluk verir? Nasıl üretilir? Uykuyla nasıl bir bağı var? Bu ve bunun gibi birçok soru dünyanın lider bean-to-bar çikolata ve kakao üreticilerinden biri olan Altınmarka’nın katkılarıyla hazırlanan Mutfak Sanatları Akademisi’nin (MSA) podcast serisi ‘MSA’nın Podcast’i Sadece Çikolata’da yanıt buluyor. Çikolatayı pek çok farklı disiplinden konuklarla ele alan, meraklısına eşsiz bilgiler sunan bu serinin “Fonksiyonel Beslenmede Çikolata” bölümünde verilen bilgilere göre, yüksek oranda kakao içeren çikolata bizi hem mutlu ediyor hem de uykumuzu iyileştiriyor.

29.06.2022

Tüm dünyada 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü olarak kutlanıyor. 19’uncu yüzyıla kadar aristokrasinin tükettiği lüks bir tüketim ürünü olan çikolata 19’uncu yüzyıldan sonra kitlelere ulaşmaya başlıyor. Ardından ise yüzyıllar boyu birçok toplumda vazgeçilmez lezzetler arasında yerini alıyor. Ancak dünyanın en lezzetli yiyeceği arasında yer alan çikolatanın uzun ve zorlu bir yolculuğu var. Kakao çekirdekleri önce fermantasyon aşamasından geçiyor, ardından kurutuluyor. Sonra kavruluyor ve ezilip öğütülüyor. Çikolatanın zorlu ve uzun yolculuğundan çikolatanın kullanım alanlarına, sağlığa etkisinden kültürel konumuna kadar her şey ‘MSA’nın Podcast’i Sadece Çikolata’ podcast serisinde konuşuluyor. Yaklaşık 18 yıldır yiyecek-içecek eğitimi konusunda faaliyet gösteren Mutfak Sanatları Akademisi (MSA) ile dünyanın lider bean-to-bar çikolata ve kakao üreticilerinden biri olan Altınmarka’nın podcast serisi çikolatayı yeniden keşfetmeye çağırıyor. Farklı disiplinlerden konuklarla çikolatanın konuşulduğu seride çikolataya dair bilinen ve bilinmeyenler bir araya geliyor.

Çikolata ve kakaoya farklı bir perspektiften bakılıyor

Çekirdekten çikolataya üretim sürecinin detaylıca anlatıldığı bu seride, çikolatanın profesyonel mutfaklarda aldığı yere bakılıyor, tarihteki ve popüler kültürdeki anlamı konuşuluyor, etnik mutfaklarda ve özel günlerde nasıl karşımıza çıktığı irdeleniyor ve sağlıkla ilişkisi masaya yatırılıyor. “Sadece Çikolata”nın çikolata ve kakaoya farklı bir perspektiften bakan “Fonksiyonel Beslenmede Çikolata” bölümünde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizoyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın çikolata ve kakaoyla ilgili önemli bilgiler paylaşıyor. İşte çikolata ve kakaonun faydaları:

Kakaoda polifenoller bulunuyor

Bitkilerin dışarıdan gelecek tehlikelere karşı kendilerini korumak için salgıladıkları polifenol denilen kimyasallar vardır. Bu kimyasallar bizim sağlığımızı da iyiye taşıyan kimyasallar. Fonksiyonel beslenmede polifenollerin konumu çok önemli. Kakaoda da bu polifenollerden bulunuyor. Şekerli ve yağlı şeylerle karıştırmak polifenolün daha rahat alınmasını sağlıyor.

Triptofan içeriği mutluluk sağlıyor

Çikolatanın triptofan içeriği var. Çikolata yiyince mutlu olmamız da buraya dayanıyor. Triptofan aminoasiti bir proteindir. Seratonin mutluluk hormonun ham maddesi. Aynı zamanda seratonin de melatonine yani uyku hormonuna dönüşüyor. Yüksek oranda kakao kitlesi içeren çikolata bizi mutlu da eder, uykumuzu da iyileştirebilir.

Demir eksikliğine iyi geliyor

Kakaoda, çikolatada demir var. Biz demiri hayvansal ve bitkisel olmak üzere iki kanaldan alabiliyoruz. Bitkisel kaynaklı demirin vücudumuzda elimimi çok iyi değil. Ama kakao bunun dışında. Hayvansal kaynaktaki gibi doğrudan alabiliyoruz. O yüzden demir eksikliği olanlara son derece faydalı olabilir.

Kanserden koruyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Çikolata çok çok faydalı, çikolata yiyelim. Ancak herkes için aynı çikolata değil. Polifenolü yüksek, kakao düzeyi yüksek. Kakao antioksidandır. Vücudumuzda savaş varsa bunu azaltıyor. Ama çikolatanın içinde şeker ve süt varsa bunu arttırıyor. Kanserden koruyucu. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bağırsaklar için faydalı. Kalbi, beyni, sinir hücrelerimizi koruyor. Kan şekerini düzenleyici etkileri de var.

Çikolata tarih boyunca kendi geleneklerini oluşturuyor

MSA Profesyonel Pastacılık mezunu ve dijital içerik üreticisi Deniz Özdağ’ın moderatörlüğünde farklı disiplinlerden konuklarla çikolatanın konuşulduğu ‘MSA’nın Podcast’i Sadece Çikolata’ podcast serisi Karnaval.com, Karnaval App, Spotify ve Apple’da dinlenebiliyor. Toplam yedi bölümden oluşan ‘Sadece Çikolata’ podcast serisinin ‘Pastacılığın Kahramanı Çikolata’ adlı bölümünde profesyonel mutfaklarda çikolatanın nasıl yer bulduğuna odaklanılıyor. MSA mezunu bir pastacı ve dijital içerik üreticisi Deniz Özdağ, bu bölümde MSA Eğitmen Şefi Deniz Ayrancı’yı ağırlıyor. ‘Tarih Boyunca Çikolata’ adlı bir başka bölüme ise özellikle yemek ve tarım sosyolojisi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Zafer Yenal konuk oluyor. ‘Sadece Çikolata’, serinin bir diğer bölümü olan ‘Yüz Yıllık Miras Baylan’da ise 1923’ten beri İstanbul’un yaşayan en eski pastanesi, Cumhuriyet ile yaşıt Baylan’ın emektar ismi Ligor Sisrtrini’yi ağırlıyor. Serinin bir diğer bölümü ‘Kutlamaların Eşlikçisi Çikolata’ya ise yemek kültürü araştırmacısı ve yazarı Aylin Öney konuk oluyor. Çikolatanın tarih boyunca adeta kendi geleneklerini oluşturduğu keşfedilen bu bölümde farklı kültürlerde de olsa hep mutlu günlerle ve kutlamalarla bağdaştırıldığı ilginç hikayeler eşliğinde anlatılıyor.