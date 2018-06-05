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Yüksel Çelebi: “Bugüne kadar ne dediysek yaptık”

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Detay TV'de yayımlanan Seçim Özel programının Pazartesi günkü 2. Konuğu Dikmen Belediye Başkanı ve CTP adayı Yüksel Çelebi oldu. Program sunucusu Ali Kişmir’in sorularını yanıtlayan Çelebi, projeleri hakkında bilgiler verdi…
Yüksel Çelebi: “Bugüne kadar ne dediysek yaptık”

Dikmen Belediye Başkanı ve CTP adayı Yüksel Çelebi dün Detay TV’nin Seçim Özel programına katıldı. Ali Kişmir’in sorularını yanıtlayan Çelebi, görevde oldukları 12 yıl boyunca ortaya çıkan sorunlara çözümler ürettiklerini belirterek, “bugüne kadar ne dediysek yaptık” ifadelerini kullandı. Çelebi, belediyecilikte iyi niyetli olmanın büyük önem taşıdığını ve halktan aldıkları enerjiyle yeniden göreve talip olduğunu aktardı.

Ali Kişmir’in programın açılışında yönelttiği “3 dönemdir belediye başkanlığı yapıyorsunuz, bu 4. döneminiz olacaktır seçildiğiniz takdirde, dilerseniz hemen buradan başlayalım. 3 dönem boyunca neler gördü Dikmen, Başkan?” sorusuna şu şekilde cevap verdi:

“Tabi öncelikle size ve DETAY TV’ye bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Tabi Dikmen’i ve çevresini konuşmak bana bir keyif veriyor. Dikmen’in sorunlarını, gelişimlerini tabi ki halkımızla paylaşmamız gerekir. Dolayısıyla, bir kez daha teşekkür ederim. Şimdi tabi ki Dikmen dendiğinde akla işte Girne Kazası’nın, Beşparmak Dağı’nın güney yamacında, 176 km karelik, geniş büyük bir alan, 11 köyümüz var Dikmen Belediyesi’ne bağlı olan..."

Başkan Çelebi daha sonra hem Ali Kişmir’in diğer sorularını, hem de Detay TV izleyenlerinin sorularını cevapladı ve Dikmen için yapmak istediklerini anlattı.

SATIR BAŞLARI:

“Eskiden Dikmen dendiğinde adımızla alay ediliyordu.”

“Dikmen en temiz beldelerimizdendir.”

“Var olan sorunların üzerine cesaretle gittik.”

“12 yıl boyunca bütün hedeflerimizi yerine getirdik.”

“Halktan gelen pozitiv enerji bizi motive ediyor”

“İşin sırrı iyi niyetli olacaksınız.”

“Canla başla halkmızın hizmetindeyiz.”

“Belediye personelimiz huzurludur.”

“Çocuklar için parklar, bahçeler yaptık, spor kulüblerine destek olduk.”

“Bir futbol sahasını çimlendirdik. Dikmen Kıbrıs’ın en güzel sahalarından birine sahiptir.”

“Dikmen Gençlik Merkezi Derneği’ne bir bina yapmak lazım.”

“Dikmen Belediyesi parklarıyla ününü şanını ülke genelinde duyurmuştur.”

“Engelli yurttaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamaya hazırız.”

“Kuru otların temizlenmesine çok önem veriyoruz.”

“Devletin belediyelere ayırdığı kaynak çok yetersizdir.”

“Avcılarımıza sözümüzdür atış poligonu yapacağız.”

“Kapalı spor salonunu gündemimize aldık”

“Bugüne kadar ne dediysek yaptık”

Kısa sürede bir çok kişi tarafından izlenen ve paylaşılan Detay TV Seçim Özel’in 12. Bölümü’ne, www.facebook.com/pg/detaygazetesi/videos/ (Dikmen Belediyesi'ni konuşuyoruz) adresinden ulaşıp, yaklaşık 1 saat süren programı izleyebilirsiniz.

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