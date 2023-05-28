Cumhurbaşkanı seçimi için yurt dışı oylarında son durum şu şekilde:
Toplam sandık: 5.660
Açılan sandık: 911
Recep Tayyip Erdoğan: %55.61
Kemal Kılıçdaroğlu: %44.39
Söz konusu sandıklardan sonuçlar gelmeye devam ediyor.
Cumhurbaşkanı seçimi için yurt dışı oylarında son durum şu şekilde:
Toplam sandık: 5.660
Açılan sandık: 911
Recep Tayyip Erdoğan: %55.61
Kemal Kılıçdaroğlu: %44.39
Söz konusu sandıklardan sonuçlar gelmeye devam ediyor.
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