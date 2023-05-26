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Yurt dışı seçimlerinin analizi: İki taraf da sandığa yüklendi

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Yurt dışındaki oylarda ilk tura oranla yüzde 5’lik bir artış oldu. Kılıçdaroğlu’nun önde olduğu ülkelerde sandığa gidenlerin sayısı arttı. Ancak Erdoğan’ın oy deposu Belçika, Avusturya, Fransa ve Almanya’da da katılım yükseldi.
Yurt dışı seçimlerinin analizi: İki taraf da sandığa yüklendi

Yurt dışında ikinci tur cumhurbaşkanı seçimi tamamlandı. Gümrük kapılarında 28 Nisan akşamına kadar oy verme işlemi devam edecek. Ancak sınırlarda kullanılacak oyların sayısının son üç günde, 20-30 bin civarında kalması bekleniyor.

Yurt dışında kullanılan oy sayısı, ilk tura göre yüzde 5 arttı ve 1 milyon 902 bin 500'ü aştı. İlk turda yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1 milyon 839 bin 470 olmuştu.

İlk turda Kılıçdaroğlu’nun önde olduğu ülkelerde sandığa akın yaşanması dikkat çekti. ABD’de ilk turda 51.875 oy kullanılmıştı, ikinci turda kullanılan oy sayısı 55.918 oldu.

ALMANYA, AVUSTURYA VE BELÇİKA’DA DA ARTTI

İkinci turda Erdoğan’ın oy deposu sayılan ülkelerdeki oylarda da dikkat çeken artışlar yaşandı.

Almanya’da ilk turda 732.776 oy kullanılmıştı, ikinci turda bu sayı 760.909 oldu. Avusturya’da oy sayısı 62.357’den 67.726’ya yükseldi.

Belçika’da ilk turda 71.682 oy kullanılmıştı, ikinci turda oylarda büyük artış oldu ve rakam 91.783'e yükseldi.

Diğer ülkelerde sandıklarda durum şöyle:

AZERBAYCAN: İlk turda 6.650 oy kullanılmıştı. İkinci turda bu sayı 6500 oldu.

HOLLANDA: İlk turda 141.111 oy kullanılmıştı. İkinci turda bu sayı 160.824'e yükseldi.

FRANSA: İlk turda 197.194 oy kullanılmıştı. İkinci turda rakam 207.276 oldu.

BAHREYN: İlk turda 898 verilmişti. İkinci turda rakam 1.065'e çıktı.

BULGARİSTAN: İlk turda 1.964 oy verilmişti. İkinci turda 1.976 oy kullanıldı.

ARTAN VE DÜŞEN ÜLKELER DE VAR

BREZİLYA: İlk turda 172, ikinci turda 185 oy kullanıldı.

BOSNA-HERSEK: İlk turda 1.256 oy verilmişti. İkinci turda sayı 1.509 oldu.

DANİMARKA: İlk turda 15.774 oy kullanılmıştı. İkinci turda ise 16.504 oy verildi.

ÇİN: İlk turda 1.067 oy kullanıldı. İkinci turda rakam düştü, 955 oldu.

İNGİLTERE VE İRLANDA: İlk turda 64.048 oy kullanılmıştı. Sayı ikinci turda 68.121 oldu.

İSPANYA: İlk turda 3.522 oy verilmişti. İkinci turda 4.463 oy kullanıldı.

İTALYA: İlk turda 10.178 oy verilmişti. İkinci turda oy sayısı 10.512 oldu.

İSRAİL: İlk turda 1009 oy verilmişti. İkinci turdu bu sayı, 1.138'e yükseldi.

JAPONYA: İlk turda 2.938 oy verilmişti. İkinci turda 3.021'e çıktı.

RUSYA: İlk turda 4.849 oy kullanılmıştı. İkinci turda 4.767 oy kullanıldı.

KANADA: İlk turda 21.590 oy verilmişti. İkinci turda 23.015'e yükseldi.

KUZEY KIBRIS: İlk turda, 82.587 oy kullanılmıştı. İkinci turda 84.611 oy verildi.

KATAR: İlk turda 6.754 oy kullanılmıştı. İkinci turda 6.986 oy verildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN REKOR KIRDIĞI PORTEKİZ…

NORVEÇ: İlk turda, 5.003 oy kullanılmıştı. İkinci turda 5.852'ye yükseldi.

PORTEKİZ: İlk turda 861 oy kullanılmıştı. İkinci turda 886 oy verildi.

POLONYA: İlk turda 5.095 oy verilmişti. İkinci turda 4.789 oy kullanıldı.

ROMANYA: İlk turda 4.512 oy kullanılmıştı. İkinci turda 4.602 oy kullanıldı.

SUUDİ ARABİSTAN: İlk turda 10.058 oy verilmişti. İkinci turda 11.212 oy kullanıldı.

YUNANİSTAN: İlk turda 1.485 oy verilmişti. İkinci turda 1.588 oy kullanıldı.

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