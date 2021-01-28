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Yusuf Karal vefat etti

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Esentepe Eski Belediye Başkanı Yusuf Karal vefat etti
Yusuf Karal vefat etti

Esentepe Eski Belediye Başkanı Yusuf Karal vefat etti.

Belediye'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

Esentepe belediyemizin ikinci belediye başkanligi görevini iki dönem başarı ile yapan Degerli abimiz,başkanımız YUSUF KARAL 'ın vefat haberini üzüntü ile ögrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allahtan rahmet yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Cenaze bugün 28.01.Persembe ikindi namazına müteakip Esentepe mezarlığına defnedilecektir.

Pandemi dolayısı ile lutfen kurallara uyalım ve sadece ailesinin katilim saglamasina imkan tanıyalım

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