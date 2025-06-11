'Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı' Gazi Yaşargil hayatını kaybetti

'Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı' unvanına layık görülen dünyaca ünlü Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in vefat ettiği duyuruldu.

Dünya çapında tanınan Prof. Dr. Gazi Yaşargil, 100 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Yaşargil'in ölüm haberini Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu.

Bakan Memişoğlu yaptığı açıklamada, "Prof. Dr. Gazi Yaşargil Hocamızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bilime adadığı ve bir asra yaklaştığı ömründe hepimiz için örnek teşkil eden nice işe imza atmıştı," dedi.

"Onun hatırasını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız," diye ekledi.

Bilime adanmış bir hayat

Dünya denelinde cerrahi mikroskobun yaygınlaşmasında önemli rolü bulunan Yaşargil, beyin cerrahisi alanında yenilikçi çalışmalarıyla tıp dünyasına kalıcı bir miras bırakarak sayısız ödül ve onura layık görüldü.

1925 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde doğan Gazi Yaşargil, tıp eğitimini Türkiye’de tamamladıktan sonra İsviçre’de nöroşirürji alanında uzmanlaştı.

Bern Üniversitesi’nde psikiyatriyle başlayan akademik yolculuğu, onu beyin cerrahisine yönlendirdi. 1950’li yıllardan itibaren Basel ve Zürih üniversitelerinde görev aldı, 1973’te Zürih Üniversitesi Nöroşirürji Bölümü başkanlığına getirildi.

Mikroskobik beyin cerrahisinin öncülerinden olan Yaşargil, 1967’de ilk beyin bypass ameliyatını mikroskopla gerçekleştirdi. Cerrahi ekipmanların yetersizliğini fark ederek kendi cihazlarını geliştirdi: Leyla retraktörü, beyin dokusuna zarar vermeden cerrahi alana ulaşmayı sağladı. Kayan mikroskop, cerrahlara daha geniş ve esnek bir görüş alanı sundu. Anevrizma klipsleri, günümüzde hâlâ kullanılan yenilikçi araçlardan biri oldu.

Prof. Dr. Yaşargil, 1999 yılında Amerikan Nörolojik Cerrahlar Kongresi tarafından “1950–2000 Yüzyılın Beyin Cerrahı” unvanına layık görüldü. Ayrıca, Avrupa Nörolojik Cerrahlar Birliği tarafından da onur madalyası ile ödüllendirildi.