Zinedine Zidane: Teknik direktör olarak fena değilim

Real Madrid'de sezon sonu sözleşmesi biten teknik direktör Zinedine Zidane, Getafe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Zidane, "Teknik direktör olarak fena değilim ama en iyisi de değilim" dedi.

Real Madrid'de Zinedine Zidane belirsizliği sürüyor. Eflatun-Beyazlı kulüp yeni sezon için henüz Fransız teknik adama sözleşme teklif etmedi.

La Liga'da lider Atletico Madrid'in 1 puan gerisinde olan, Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finale devam eden Real Madrid'de gelecek sezon çalışmaları yapılıyor. Luka Modric'le yeniden anlaşmaya varan kulüp, Mbappe'yi takıma katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Fena değilim"

Real Madrid'le 2 lig, 3 Şampiyonlar Ligi kazanan teknik direktör Zinedine Zidane için ise adım atılmadı. Ligde oynanacak Getafe karşılaşması öncesi kameraların karşısına geçen Zidane, "Teknik direktör olarak fena değilim ama en iyisi de değilim. Bazen her şey yolunda gitmeyebilir. Ama önemli olan tutku. Hergün yüzde 100'ünü vermek önemli ve ben bunu yapıyorum, özellikle oyuncularım da yapıyor. Konuşacak çok şey var ama değişmeyecek. Sizinle (medya) futbol konuşmayı çok isterim ama siz diğer şeylerle daha fazla ilgilisiniz. Futbolu sevdiğinizi de biliyorum" dedi.

Yeni sözleşme sorusu üzerine Fransız çalıştırıcı, "İleriye değil, Getafe maçına bakıyorum." diye konuştu. "Her şeye tek tek bakıyoruz. 4-5 senelik kontratınız olabilir ama yarın kovulabilirsiniz. 3 ay ya da 1 senede neler olacağını bilmiyorum. Bugün buradayım ve maçımız var" ifadelerini kullandı.