  • BIST 4.812,93
  • Altın 1213.935
  • Dolar 19.1595
  • Euro 20.7705
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAHatay Samandağ'da art arda depremler yaşanıyor

Zor günlerden geçen ünlü şarkıcı Ed Sheeran yine bir numara oldu

»
İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ed Sheeran, cuma günü son parçası Eyes Closed ile İngiltere'de listenin ilk sırasına yerleşen 14. teklisini çıkardı.
Zor günlerden geçen ünlü şarkıcı Ed Sheeran yine bir numara oldu

32 yaşındaki ünlü şarkıcı Ed Sheeran, yakında çıkacak olan Subtract albümünden ilk teklisinin yayınlanmasının ardından Miley Cyrus’un Flowers şarkısının 10 haftalık liste saltanatına son verdi.

14. bir numara şarkı, Sheeran’ı, Birleşik Krallık tarihindeki en başarılı üçüncü liste başı yaptı. Listenin ilk sırasında Elvis Presley, 21 ile rekoru elinde tutarken, The Beatles da 17 kere birinci olarak ikinci sırada yer aldı.

Sheeran, son albümünü yaparken en yakın arkadaşı Jamal Edwards’ın ölümünden sonra intihar düşünceleriyle karşı karşıya kaldığını açıklayarak hayranlarını endişelendirmişti. 

Bir müzik yapımcısı ve Loose Women yıldızı Brenda Edwards’ın oğlu Jamal, Şubat 2022’de 31 yaşında kokain ve alkolün neden olduğu bir kalp durmasının ardından trajik bir şekilde öldü.

“İNTİHARA MEYİLLİYDİM”

Sheeran, ertesi ay başka bir yakın arkadaşı olan Avustralyalı kriket oyuncusu Shane Warne öldüğünde de, “boğuluyormuş” gibi hissettiğini ayrıntılı olarak anlattı.

Rolling Stone ile yaptığı bir röportajda şarkıcı, “bencilce” göründükleri için intihara meyilli düşüncelerinden utandığını açıkladı.

Depresyonu hakkında konuşurken röportajda, “En iyi arkadaşım öldü. Ve yapmamalıydı. Artık yaşamak istemediğimi hissettim. Ve buna hayatım boyunca sahip oldum… Dalgaların altında boğuluyorsun. Sen sadece bu şeyin içindesin. Ve bunun dışına çıkamazsın.” diye konuştu.

Bu arada aynı röportajda Sheeran, kendisini Justin Bieber dahil diğer pop yıldızlarıyla karşılaştırdığı için yeme bozukluğu geliştirdiğini de itiraf etti.

Sonunda toparlanmaya karar verdiğini söyleyen ünlü şarkıcı, baba olmasının da ağırlığıyla, bir terapistle görüşmeye başladığını hayranlarına duyurdu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • JK Rowling’e tepkiler büyüyor… Ailesi de tehditler almış30 Mart 2023 Perşembe 22:30
  • Masal diyarında kabus: Disney 7 bin kişiyi işten çıkarıyor28 Mart 2023 Salı 15:37
  • 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle etkinlikler düzenlendi28 Mart 2023 Salı 09:42
  • Bugün tiyatrolar oyunlarını ücretsiz sahneliyor27 Mart 2023 Pazartesi 14:04
  • Baraka Gençlik Tiyatrosu, Dünya Tiyatro Günü’nü kutladı27 Mart 2023 Pazartesi 13:34
  • “Creed III” oyuncusu Jonathan Majors gözaltına alındı27 Mart 2023 Pazartesi 12:19
  • Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü'nde sergi27 Mart 2023 Pazartesi 10:49
  • Miniklerin Kitap ve Tiyatro Sevinci27 Mart 2023 Pazartesi 09:59
  • Ünlü oyuncu Köksal Engür, 77 yaşında hayatını kaybetti27 Mart 2023 Pazartesi 09:05
  • Dua Lipa’nın Instagram paylaşımları olay oldu26 Mart 2023 Pazar 23:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti