Zor günlerden geçen ünlü şarkıcı Ed Sheeran yine bir numara oldu

32 yaşındaki ünlü şarkıcı Ed Sheeran, yakında çıkacak olan Subtract albümünden ilk teklisinin yayınlanmasının ardından Miley Cyrus’un Flowers şarkısının 10 haftalık liste saltanatına son verdi.

14. bir numara şarkı, Sheeran’ı, Birleşik Krallık tarihindeki en başarılı üçüncü liste başı yaptı. Listenin ilk sırasında Elvis Presley, 21 ile rekoru elinde tutarken, The Beatles da 17 kere birinci olarak ikinci sırada yer aldı.

Sheeran, son albümünü yaparken en yakın arkadaşı Jamal Edwards’ın ölümünden sonra intihar düşünceleriyle karşı karşıya kaldığını açıklayarak hayranlarını endişelendirmişti.

Bir müzik yapımcısı ve Loose Women yıldızı Brenda Edwards’ın oğlu Jamal, Şubat 2022’de 31 yaşında kokain ve alkolün neden olduğu bir kalp durmasının ardından trajik bir şekilde öldü.

“İNTİHARA MEYİLLİYDİM”

Sheeran, ertesi ay başka bir yakın arkadaşı olan Avustralyalı kriket oyuncusu Shane Warne öldüğünde de, “boğuluyormuş” gibi hissettiğini ayrıntılı olarak anlattı.

Rolling Stone ile yaptığı bir röportajda şarkıcı, “bencilce” göründükleri için intihara meyilli düşüncelerinden utandığını açıkladı.

Depresyonu hakkında konuşurken röportajda, “En iyi arkadaşım öldü. Ve yapmamalıydı. Artık yaşamak istemediğimi hissettim. Ve buna hayatım boyunca sahip oldum… Dalgaların altında boğuluyorsun. Sen sadece bu şeyin içindesin. Ve bunun dışına çıkamazsın.” diye konuştu.



Bu arada aynı röportajda Sheeran, kendisini Justin Bieber dahil diğer pop yıldızlarıyla karşılaştırdığı için yeme bozukluğu geliştirdiğini de itiraf etti.

Sonunda toparlanmaya karar verdiğini söyleyen ünlü şarkıcı, baba olmasının da ağırlığıyla, bir terapistle görüşmeye başladığını hayranlarına duyurdu.