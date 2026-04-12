Kültürel Miras Teknik Komitesi, St. Barnabas Manastırı'nda bulunan kilise binasında çalışma başlattı

Birleşik Krallık: Kıbrıs'taki üslerin statüsü müzakere konusu değildir

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı Müsteşarı: Kıbrıs'taki üslerin statüsü müzakere konusu değildir
Birleşik Krallık: Kıbrıs'taki üslerin statüsü müzakere konusu değildir

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı Müsteşarı Al Carns, Ağrotur ve Dikelya üslerinin statüsünün “sarsılmaz” olduğunu belirterek, egemenlik devrinin ve müzakerenin söz konusu olmadığını açıkladı

  • Müsteşar Al Crans'tan Rum yönetimine Ağrotur üssünden “Ağrotur ve Dikelya üslerinde egemenlik devri söz konusu bile değil” mesajı

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı Müsteşarı (Bakan Yardımcısı) eski Kraliyet Deniz Kuvvetleri Kıdemli Deniz Piyadesi Subayı Al Carns Kıbrıs’taki egemen askeri üslerin statüsünün “sarsılmaz” olduğunu belirterek “Müzakere konusu değildir.” dedi.

Crans’ın Telegraph gazetesine Ağrotur üssünde verdiği özel söyleşiyi aktaran SigmaLive haberi “İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı: ‘Üslerin Statüsü Sarsılmazdır… Müzakere Etmiyoruz” başlığıyla aktardı.

Crans, Rum yönetimi ile yapılacak görüşme arifesinde, “Ağrotur ve Dikelya üslerinde egemenlik devri söz konusu bile değil. Egemen üslerin yasal statüsü sarsılmazdır.” dedi.

Haberde, Ortadoğu savaşı ve Ağrotur üssüne İran’a ait insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırının ardından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Ada’daki İngiliz üslerini “sömürge artığı” olarak tanımlayarak üslerin statüsü ve geleceği hakkında İngiltere ile görüşme” planladığı ve bu planını geçen ayki bir AB zirvesinde dile getirdiği hatırlatıldı.

Telegraph, üslerin egemenliğinin Rum yönetimine devredilebileceği ve devamında yeniden Birleşik Krallık'a kiralanabileceği senaryosunun değerlendirilmekte olduğuna işaret etti. Crans da Ağrotur’dan, “üslerin iadesi için herhangi bir müzakere yapılamayacağını, önceliğin, Rum yönetimi ile iş birliği içerisinde Ada savunmasının güçlendirilmesi olduğunu vurguladı.

Tehdit nedeniyle uzun zamandır ilk kez Rumlar, İngilizler ve diğer müttefiklerin birleşik bir savunma planı üzerinde ortaklaşa çalıştığını belirten Crans, “Gerçek şu ki; bu egemen toprakların yasal temeli müzakere konusu değildir.” vurgusunu yaptı.  

Haberde, İngiliz kuvvetlerinin sadece üs tesislerini değil, aynı zamanda bir bütün olarak Kıbrıs’ı da koruma kararlılığını göstermek amacıyla üslerin savunmasını takviye etmekte olduğuna işaret edildi.

