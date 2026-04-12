Cyprus Mail: Engel artık Türkiye değil, Hristodulidis’tir

Dün yayımlanan görüş yazısında, Kıbrıs Rum lideri Hristodulidis’in kısa bir süre önce “AB'nin, Kıbrıs sorununun çözüm anahtarını elinde bulunduran Türkiye'ye çözümün faydalarını gösterecek araçlara sahip olduğu, Ankara'nın ancak bir çözümün çıkarlarının çözümsüzlüğün çıkarlarından daha ağır bastığında harekete geçeceği” yönündeki açıklaması anımsatıldı.

Cyprus Mail makalesİnde, Hristodulidis’in bu söylediklerinin “doğru olabileceği” ancak Hristodulidis’in bu durumu bir bahaneye dönüştürerek, harekete geçmek yerine sorumluluğu AB’ye yüklediği ifade edildi.

Makalede, Avrupa Parlamentosu’nun, Kıbrıs sorununa ilişkin yeni kararının, Rum liderin izlemesi gereken yolu ortaya koyduğu görüşü savunularak, kararda, Türkiye’ye Maraş, iki devletli çözüm ve Türk askerinin varlığı konusunda bazı eleştiriler yöneltildiği; ancak Tufan Erhürman hakkında olumlu ifadeler kullanıldığı ve Türkiye’nin Avrupa geleceğine vurgu yapıldığı kaydedildi.Kararda ayrıca, Türkiye’nin stratejik rolü ve NATO’daki kilit rolü ile uluslararası çatışmalardaki arabuluculuk katkısının takdir edildiğine de dikkat çekildi. Taslakta, “özel ilişki” çerçevesinde Türkiye ile “güvenlik ve savunma alanında” iş birliğinin güçlendirilmesinin teşvik edildiği, mevcut Avrupa savunma programlarında AB-Türkiye iş birliğine ilişkin ifadenin korunduğu da belirtildi. Makalede, taslakta AP’nin güncellenmiş bir gümrük birliğini desteklemeye hazır olduğuna da işaret edildi.

Yazıda, Avrupa Birliği’nin, Crans-Montana sürecine dönüşü desteklemeye hazır olduğu ancak, ancak bunun Türkiye ile iş birliği çerçevesinde gerçekleşeceği vurgulanarak, “AB, Türkiye ile iş birliği köprüleri kurarken, bu iş birliği köprüleri kurmayan kim? sorusu yöneltildi.

Doğu Akdeniz’deki doğal gaz kaynaklarının Kıbrıs sorunun çözümünde “kilit rol” oynayabileceği belirtilen makalede, “Hristodulidis’in Mısır ile doğal gaz alanında iş birlikleri yaparak bu stratejik potansiyelini devre dışı bırakmaya çalıştığı” belirtildi.

Yazıda, “Eğer Avrupa Türkiye ile köprüler kuruyorsa ve Ankara da bundan fayda sağlamaya çalışıyorsa, gerçek engel artık Türkiye’nin ne istediği değil. Gerçek engel, Nikos Hristodulidis’tir.” değerlendirmesine yer verildi.