Gollifa ile Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma!

» »
Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Kıbrıs’ın geleneksel yılbaşı tatlarından Gollifa’yı vatandaşlarla buluşturdu.
Gollifa ile Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma!

Kültürel mirasın yaşatılmasına ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağlayan etkinlik, yoğun ilgi gördü.

Kültürel mirasın korunması amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Gollifa Etkinliği, bu yıl Lefkoşa Türk Belediyesi Paylaşım Mutfağı’nda gerçekleşti. Yoğun katılımın olduğu ve renkli anların yaşandığı etkinlikte, öğrenciler Kıbrıs’ın geleneksel yılbaşı tatlarından Gollifa’yı hazırlayarak Bandabuliya, Büyük Han ve Arasta esnafı ile bölgedeki vatandaşlarla paylaştı.

Etkinlik, hem öğrencilerin gastronomi alanındaki becerilerini sergilemelerine hem de Kıbrıs mutfak kültürünün genç kuşaklara aktarılmasına fırsat sundu. Katılımcılar, geleneksel lezzeti tatmanın yanı sıra, paylaşma ve dayanışma kültürünün önemini de deneyimleme imkânı buldu. Öğrencilerin özenle hazırladığı Gollifa, toplumda birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren anlamıyla da dikkat çekti.

Kavrulmuş buğday, kuru üzüm, badem, susam ve nar taneleriyle hazırlanan Gollifa, bolluk ve bereketin simgesi olarak büyük ilgi gördü. Kavrulmuş buğday yaşamın sürekliliğini, nar taneleri ise bolluğu temsil ederken, bu geleneksel lezzet aynı zamanda paylaşım kültürünü de güçlendiriyor. Kökeni Bizans dönemine dayanan Gollifa, adanın her iki toplumunda da benzer biçimde hazırlanarak ortak bir kültürel miras niteliği taşıyor. Besleyici içeriği ve yüksek lif oranıyla da sağlıklı ve fonksiyonel bir gıda olarak öne çıkıyor.

Prof. Dr. Nesrin M. Bahçelerli: “Gastronominin toplumsal sorumlulukla birleştiğinde ne kadar güçlü bir etki yaratabileceğini deneyimledik!”

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesrin M. Bahçelerli, bu tür çalışmaların yalnızca akademik bir uygulama değil, aynı zamanda kültürel mirasa sahip çıkmanın güçlü bir yolu olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Bahçelerli, “Yerel lezzetler, bir toplumun hafızasını ve kimliğini taşır. Gollifa gibi geleneksel tatların öğrencilerimiz tarafından hazırlanıp paylaşılması, kültürümüzün yaşatılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına önemli katkı sağlıyor” dedi. Lefkoşa Türk Belediyesi Paylaşım Mutfağı’nda gerçekleştirilen etkinliğin ayrı bir anlam taşıdığına da dikkat çeken Prof. Dr. Bahçelerli, “Öğrencilerimiz bu etkinlikle dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma kültürünü de birebir deneyimledi. Paylaşım Mutfağı çatısı altında yapılan bu buluşma, gastronominin toplumsal sorumlulukla birleştiğinde ne kadar güçlü bir etki yaratabileceğini gösterdi” ifadelerini kullandı.

