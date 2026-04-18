Güney Kıbrıs’a, Ocak-Mart 2026 döneminde gelen turist sayısının, 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 8.8 azaldığı belirtildi.
Güney Kıbrıs'ta turist sayılarında Mart ayında azalma

Alithia gazetesi, Rum İstatistik Dairesi'nin verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’a, Ocak-Mart 2026 döneminde 407 bin 339 turist geldiğini, 2025 yılının aynı döneminde ise turist sayısının ise 446 bin 596 şeklinde kaydedildiğini yazdı.

İran’da 28 Şubat’ta başlayan savaş ardından Mart ayındaki turist sayısının, Mart 2025'te 200 bin 736 olan turist sayısına göre, 61 bin 538 kişi azalarak, 139 bin 198’e gerilediğini yazan gazete, bu azalmanın yüzde 30.7’ye denk geldiğini belirtti.

Habere göre, Mart 2026’da en fazla turist, 45 bin 763 kişiyle (yüzde 32.9) Birleşik Krallık’tan geldi.

Güney Kıbrıs’a Birleşik Krallık ardından gelen en fazla turist sayıları şöyle; 17 bin 604 (yüzde 12.7) turistle Polonya; 14 bin 999 (yüzde 10.8) ile Almanya; 9 bin 9 ile (yüzde 6.5) Yunanistan.

 

