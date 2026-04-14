  • BIST 12433.5
  • Altın 6811.86
  • Dolar 44.5989
  • Euro 52.3513
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
Güney Kıbrıs'ta "Videogate" skandalı yeniden gündemde

Güney Kıbrıs’ta “Videogate” skandalı yeniden gündemde

» »
Rum hükümetinin videoyla ilgili anlattığı "hibrit savaş" hikayesinin yerle bir olduğunu yazdı.
Güney Kıbrıs'ta "Videogate" skandalı yeniden gündemde

Güney Kıbrıs’ta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 2023 yılında gerçekleştirilen başkanlık seçimleriyle ilgili seçim kampanyasında finansman yolsuzluğu yaptığına dair geçen ocak ayında sosyal medyada yayımlanan videoyla ilgili bir haber, bugünkü Rum basınında yeniden yer buldu.

Alithia gazetesi manşetten ve iç sayfadan yer verdiği haberinde, Rum hükümetinin videoyla ilgili anlattığı “hibrit savaş” hikayesinin yerle bir olduğunu yazdı.

Haberde kendisini bağımsız bir araştırmacı olarak tanıtan Emily Thompson’un sosyal medyadaki hesabında paylaşılan ve ortaya çıktığı dönemde Rum polisine şikâyet edilen yaklaşık 8 dakikalık videonun Güney Kıbrıs’ta siyasi bir kargaşaya neden olduğu anımsatılırken, hibrit tehdit konusunda söylenenlerin, devlet için değil özel bir şirket hesabına faaliyet gösterdiğini söyleyen ve olayın perde gerisinde olduğu düşünülen İsrailli “Black Cube” şirketi tarafından geçersiz kılındığını belirtti.

Meselenin artık 8 dakikalık video değil, yapılan konuşmaları ortaya koyan ve yetkili makamlara teslim edilen 30 saatlik montajlanmamış video olduğunu yazan gazete, bunun konuyla ilgili anlatılanlara bir son verdiğini ve kayıtlı konuşmaların içeriği konusunda bir tartışma başlattığını belirtti.

Ortadaki soru işaretinin şu an yalnızca bu 30 saatlik videoda neler söylendiği olduğunu yazan gazete, videoda eski enerji bakanı Yorgos Lakkotripis ve Cyfield CEO’su Yorgos Hrisohus yanı sıra başkanlık ofisi müdürü ve Hristodulidis’in bacanağı Haralambos Haralambus’un konuşmalarından kesitler yer aldığını anımsattı.

Haberde konuşmaların içeriklerinde yasadışı nakit hareketi, seçim finansmanıyla ilgili sınırın aşılması, bir akrabası aracılığıyla başkana erişim, aynı zamanda başkanlığını Hristodulidis’in eşi Filipa Karsera’nın yaptığı bağımsız sosyal destek kurumunun faaliyetlerine yönelik sponsorluklardan söz edildiği belirtilirken, yaşanan skandalı Hristodulidis’in eşi ile Haralambus’un istifalarının izlediğini ancak bu istifalara esaslı yanıtların eşlik etmediğine işaret etti.

Haberde zamanında Filipa Karsera’nın başkanlığını yaptığı bağımsız sosyal kurumla ilgili meselenin açıkta kaldığı çünkü finansmanlar, yapılan bağışlar ve paranın dolaştığı güzergahlarla ilgili bilgiler verilmediği de ifade edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti