Kıbrıs Florasının Şifalı Gücü Yakın Doğu Üniversitesi’nde Konuşuldu

Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından düzenlenen “Kıbrıs’ın Aromatik Bitkileri” etkinliğinde, adanın doğa mirası bilimsel bir bakış açısıyla incelendi. Etkinlikte, Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü ve Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, Kıbrıs’ın eşsiz bitki çeşitliliğini ve bu bitkilerdeki uçucu yağların bilimsel değerini anlattı.

Üreticiler, akademisyen ve öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşen etkinlik; Akdeniz’in en zengin ekosistemlerinden birine sahip olan Kıbrıs’ın endemik ve aromatik bitkilerini tanıtmak ve bu bitkilerin tıbbi, kozmetik ve ekonomik potansiyellerine dikkat çekmek hedefi ile düzenlendi.

Kıbrıs’ın jeomorfolojik yapısı, iklim özellikleri ve bitki örtüsünün aromatik çeşitliliği üzerindeki etkilerini bilimsel verilerle aktaran Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, adanın 1.610’dan fazla yerli bitki türüne ev sahipliği yaptığını, bunlardan 108 türün endemik olduğunu belirtti. Prof. Dr. Başer, bu zenginliğin Kıbrıs’ı sadece doğal güzellikleriyle değil, farmasötik ve aromatik bitkiler açısından da önemli bir merkez haline getirdiğini vurguladı. Bilimsel araştırmalarında Kıbrıs’ta yetişen bitkilerden elde edilen uçucu yağların tıp, kozmetik ve gıda sektörlerinde geniş kullanım potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Başer, bu değerli türlerin korunması ve sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesinin çevresel ve ekonomik açıdan büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Kıbrıs Bitkilerinin Şifalı Gücü!

Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü ve Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, Kıbrıs’ta yetişen aromatik bitkiler üzerine yürütülen araştırmalarda, bu bitkilerden elde edilen uçucu yağların sağlık açısından önemli özellikler taşıdığını belirtti. Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, yapılan analizlerde, Kıbrıs kekiğinin (Origanum dubium) güçlü antibakteriyel etkisiyle öne çıktığını, Tımari (Thymus capitatus) bitkisinin ise mide rahatsızlıklarına neden olan bakterilere karşı etkili olduğu vurguladı. Kıbrıs mercanköşkü’nün da sıtma tedavisinde kullanılabilecek potansiyele sahip olduğu belirten Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, Kıbrıs adaçayı (Salvia veneris)’nın ise mikrop öldürücü ve doğal böcek kovucu özellikleriyle dikkat çektiği ifade edildi. Prof. Dr. Başer ayrıca, Kıbrıs yaban nanesi (Mentha longifolia subsp. cyprica) gibi endemik türlerin tıp, eczacılık ve kozmetik alanlarında doğal bileşen olarak değerlendirilebileceğini vurguladı.

Prof. Dr. Başer, sunumunu “Kıbrıs florası yalnızca doğal bir zenginlik ve peyzaj kaynağı olarak değil, aynı zamanda insan sağlığına katkı sağlayabilecek güçlü bir bilimsel kaynak olarak da görülüp değerlendirilmeli” ifadeleriyle tamamladı.

Soru cevap bölümüyle son bulan etkinlikte, Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden, Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer’e teşekkür etti. Kırsal kalkınmaya büyük önem verdiklerini belirten Prof. Dr. Özge Özden, ‘Aromatik bitkiler ve onların yetiştiriciliği, sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından da büyük anlam taşıyor’ ifadelerini kullandı” dedi. Kıbrıs’ın zengin bitki çeşitliliğini bilimsel temelde ele alma ve bu değerleri koruma bilincini yaygınlaştırma çalışmaları sürdürdüklerini de ifade eden Prof. Dr. Özden, “Bizlerle değerli bilgi ve deneyimlerini paylaşacak olan Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer’e ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin, genç araştırmacılarımıza da ilham vereceğine yürekten inanıyorum” dedi.