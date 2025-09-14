KTTB’den hükümete çağrı: Sağlıkta günübirlik çözümler değil köklü reform şart

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, sağlıkta basamaklandırılmış sistem, genel sağlık sigortası ve dijitalleşmenin ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, sağlıkta günü kurtaran çözümler yerine köklü reform gerektiği vurgusu yaptı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), sağlık alanındaki kronikleşmiş sorunların günübirlik çözümlerle aşılamayacağını belirterek, köklü ve sürdürülebilir bir reform çağrısı yaptı.

Birlik tarafından, Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan imzasıyla yapılan açıklamada, son anket çalışmasının halkın en önemli sorunlarından birinin sağlık sistemi olduğunu ortaya koyduğu, ayrıca ekonomik sorunların içinde de sağlık harcamalarının büyük bir kaygı yarattığı ifade edildi.

Açıklamada, “Sağlık sisteminin iyileştirilmesine ihtiyaç olduğu ve sağlık hizmetlerine erişimde ciddi güçlükler yaşandığı tekrar ortaya çıkmıştır. Sorunların köklü biçimde çözülmesi için planlı, sürdürülebilir ve insanı önceleyen bir yaklaşım artık ertelenemez bir zorunluluktur” denildi.

BASAMAKLANDIRILMIŞ SİSTEM VURGUSU

KTTB, sağlıkta basamaklandırılmış sistem hayata geçirilmeden sorunların çözülemeyeceğini kaydetti. Birinci basamak hekimliğinin güçlendirilmesi, sevk zincirinin kurulması, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin organize edilmesi gerektiği ifade edilerek, halk sağlığıyla ilgili duyurulan program ve planların hâlâ ortaya konulmamasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI ÇAĞRISI

Açıklamada, güçlendirilmiş kamusal sağlık hizmeti yanında mutlaka genel sağlık sigortasının devreye girmesi gerektiği vurgulandı. “Aksi takdirde sağlıkta eşitsizlikler derinleşmeye devam edecektir. Kaynakların adil ve şeffaf biçimde kullanılması, sağlık hizmetlerinin tüm yurttaşlara eşit ulaşmasını sağlayacak tek yoldur” ifadeleri kullanıldı.