  • BIST 10372.04
  • Altın 4843.947
  • Dolar 41.3226
  • Euro 48.481
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKABM Genel Kurulu, Filistin'de iki devletli çözümün uygulanmasına ilişkin tasarıyı kabul etti

KTTB’den hükümete çağrı: Sağlıkta günübirlik çözümler değil köklü reform şart

» »
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, sağlıkta basamaklandırılmış sistem, genel sağlık sigortası ve dijitalleşmenin ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, sağlıkta günü kurtaran çözümler yerine köklü reform gerektiği vurgusu yaptı.
KTTB’den hükümete çağrı: Sağlıkta günübirlik çözümler değil köklü reform şart

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), sağlık alanındaki kronikleşmiş sorunların günübirlik çözümlerle aşılamayacağını belirterek, köklü ve sürdürülebilir bir reform çağrısı yaptı.

Birlik tarafından, Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan imzasıyla yapılan açıklamada, son anket çalışmasının halkın en önemli sorunlarından birinin sağlık sistemi olduğunu ortaya koyduğu, ayrıca ekonomik sorunların içinde de sağlık harcamalarının büyük bir kaygı yarattığı ifade edildi.

Açıklamada, “Sağlık sisteminin iyileştirilmesine ihtiyaç olduğu ve sağlık hizmetlerine erişimde ciddi güçlükler yaşandığı tekrar ortaya çıkmıştır. Sorunların köklü biçimde çözülmesi için planlı, sürdürülebilir ve insanı önceleyen bir yaklaşım artık ertelenemez bir zorunluluktur” denildi.

BASAMAKLANDIRILMIŞ SİSTEM VURGUSU

KTTB, sağlıkta basamaklandırılmış sistem hayata geçirilmeden sorunların çözülemeyeceğini kaydetti. Birinci basamak hekimliğinin güçlendirilmesi, sevk zincirinin kurulması, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin organize edilmesi gerektiği ifade edilerek, halk sağlığıyla ilgili duyurulan program ve planların hâlâ ortaya konulmamasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI ÇAĞRISI

Açıklamada, güçlendirilmiş kamusal sağlık hizmeti yanında mutlaka genel sağlık sigortasının devreye girmesi gerektiği vurgulandı. “Aksi takdirde sağlıkta eşitsizlikler derinleşmeye devam edecektir. Kaynakların adil ve şeffaf biçimde kullanılması, sağlık hizmetlerinin tüm yurttaşlara eşit ulaşmasını sağlayacak tek yoldur” ifadeleri kullanıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kas kaybetmeden kilo vermenin yolları25 Ağustos 2025 Pazartesi 11:22
  • Bel fıtığı tedavisinde ilk seçenek ameliyatsız yöntemler!23 Ağustos 2025 Cumartesi 13:08
  • Sıcak Havalarda Şok Diyetlere Dikkat!18 Ağustos 2025 Pazartesi 09:57
  • Sağlık Bakanlığı’ndan Deli Dana Hastalığı Açıklaması16 Ağustos 2025 Cumartesi 17:54
  • Turşunun bilinmeyen 8 faydası13 Ağustos 2025 Çarşamba 15:24
  • D vitamini için 15 dakika yeterli10 Ağustos 2025 Pazar 10:50
  • Kan vermeden önce dikkat edilmesi gereken 8 madde08 Ağustos 2025 Cuma 20:49
  • 'Vibrio' bakterisi nedir, nasıl bulaşır?06 Ağustos 2025 Çarşamba 18:58
  • Kilo vermenin bir güne yayılabilecek 25 kolay yolu03 Ağustos 2025 Pazar 13:00
  • Sultani üzümde, molehiya ve marulda bitki koruma ürünü tespit edildi25 Temmuz 2025 Cuma 18:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti