Limasol’da apartman çöktü: 4 yaralı

Limasol'da dört katlı binanın bir kısmının çökmesi sonucu 4 kişi yaralanırken, ekipler enkaz altında kalan olası kişiler için arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Limasol'da bir apartman çöktü!

Olayın ardından polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, güvenlik gerekçesiyle çevre kontrol altına alındı.

Yetkililer, dört katlı bir binada meydana gelen çökme sonucu yaralanan dört kişinin ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

İtfaiye Sözcüsü Andreas Kettis, Limasol İtfaiye ekiplerinin kurtarma araçları ve personelle hızlı şekilde müdahale ettiğini belirtti. Ayrıca, takviye amacıyla Özel Afet Müdahale Birimi (EMAK) bölgeye çağrılırken, insansız hava araçlarıyla havadan inceleme çalışmaları da başlatıldı.

İlk belirlemelere göre iki kişinin enkazdan çıkarıldığı, diğer olası mahsur kalanlara ulaşmak için arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olay yerine İtfaiye Operasyonlar Direktörü ile bölge sorumlusunun da gittiği belirtilirken, İtfaiye Genel Merkezi’nde bir kriz merkezi oluşturulduğu kaydedildi. Kriz merkezinde Sivil Savunma ve polis yetkililerinin de yer aldığı, yetkililerin gelişmeleri yakından takip ettiği ifade edildi.