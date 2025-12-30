Liselilere Finansal Okuryazarlık ve Girişimcilik Eğitimi!

Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen “Finansal Okuryazarlık ve Girişimcilik Eğitimi”, gençlerin finansal bilinç ve girişimcilik farkındalığını güçlendirdi. Eğitim programının ilk etkinl

Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, toplumsal sorumluluk anlayışı ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda gençleri erken yaşta yaşam becerileriyle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından hayata geçirilen “Finansal Okuryazarlık ve Girişimcilik Eğitimi”, Meral–Vedat Ertüngü Devlet Lisesi 11’inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Program, gençlerin ekonomik farkındalıklarını artırmayı ve yerel düzeyde toplumsal kalkınmaya katkı sunmayı amaçlayan sürdürülebilir bir eğitim modeli olarak dikkat çekti.

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Baykan tarafından verilen eğitim, bireysel gelişimin yanı sıra uzun vadede toplumsal fayda üretmeyi amaçlayan bir yaklaşım sundu. Eğitim sürecinde öğrenciler; bütçe yönetimi, tasarruf bilinci, finansal riskler, girişimcilik kültürü ve iş fikri geliştirme gibi temel başlıklarda kapsamlı bilgiler edindi. Etkileşimli anlatımlar ve örnek çalışmalar sayesinde öğrencilerin finansal kavramları günlük yaşamlarıyla ilişkilendirebildikleri ve konuya olan ilgilerinin arttığı gözlemlendi.

Eğitime katılan öğrenciler ise edindikleri bilgilerin gelecek planlamalarında kendilerine önemli katkılar sağladığını; özellikle girişimcilik alanında farkındalıklarının arttığını ve kendi iş fikirlerini geliştirme konusunda motivasyon kazandıklarını ifade ettiler.

Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu: “Programımızı 2026 yılında artırarak sürdürmeyi ve daha fazla öğrenciyle buluşturmayı hedefliyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu, programın gördüğü yoğun ilgi ve alınan olumlu geri bildirimlerin kendilerini memnun ettiğini belirterek, “Gençlerin erken yaşta finansal farkındalık ve girişimcilik becerileri kazanması, sürdürülebilir bir toplum inşa etmenin temel adımlarından biridir. Bu doğrultuda programımızı 2026 yılında artırarak sürdürmeyi ve daha fazla öğrenciyle buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik planlara da değinen Prof. Dr. Eyüpoğlu, ilk aşamada Lefkoşa’daki tüm devlet liselerine ulaşmayı, ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin diğer büyük şehirlerine yayılmayı amaçladıklarını belirtti. Bu sayede yerel ölçekte başlatılan ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları odağında şekillenen eğitim sürecinin, ülke genelinde kalıcı ve sürdürülebilir bir toplumsal etki modeline dönüşmesinin hedeflendiğini ifade etti.