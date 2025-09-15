Muharrem Döveç Ortaokulu İskele'de açıldı

  • BIST 10853.13
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, merhum Muharrem Döveç’in anısını yaşatmak için Döveç Grup tarafından yaptırılan Muharrem Döveç Ortaokulu’nda okulun açılışı ve 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı’nın başlaması vesilesiyle düzenlenen törene katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende, Muharrem Döveç Ortaokulu Müdürü Vekili Yeliz Tosun, Döveç Grup Direktörü Burçin Döveç ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuştu.

Törende Döveç ailesine çiçek takdim edildi.

 

-Tosun

Muharrem Döveç Ortaokulu Müdür Vekili Yeliz Tosun, okulun 2025-2006 Eğitim Öğretim Yılı ile kapılarını ilk kez öğrencilerine açtığını söyledi, modern ve donanımlı okulun öğrencilerin geleceğine ışık katacağını kaydetti.

Eğitimin, milletin en değerli hazinesi olduğunu söyleyen Tosun, okuldan mezun olacak öğrencilerin ülkesine faydalı, bilgili, ahlaklı ve çalışkan bireyler olarak topluma hizmet etmelerinin en büyük temennileri olduğunu ifade etti.

 

-Döveç

Döveç Grup Direktörü Burçin Döveç, “Bizler Döveç Grup olarak; bu topraklarda kazandığını bu topraklara yatıran, toplumu için en iyiyi dileyen vizyona sahip şirket direktörlüğü olarak geleceğimizin teminatı gençlerimiz için ne yapabiliriz diye bir yola çıktık. Çok şükür ki, böylesine güzel bir tesisi geleceğimizin gençleri; bu ülkeyi yönetecek nice doktorlar, mühendisler, nice liderler çıkaracak bu okulu ülkemize kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz.” dedi.

İki yıl önce temeli atılan okulun bugün açılışını gerçekleştirdiklerini söyleyen Döveç, “Bu okuldan yetişen gençlerimizin ülkemizi daha ileriye götüreceğinden hiçbir şüphemiz yoktur.” dedi.

Döveç, büyük bir teknolojik altyapıya sahip okulun yapımında emeği olan başta Başbakan ve Milli Eğitim Bakanı olmak üzere herkese teşekkür etti.

Okulu, babasının vizyonunu, geleceğe bakışını ve başarılarını devam ettireceğinden en ufak şüphesi olmadığını söyleyen Döveç, “Bugün aramızda bulunamayan babam için ruhun şad olsun Muharrem Döveç diyorum sen rahat uyu.” dedi.

 

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, öğretmen kökenli bir milletvekili olarak 1991 yılında başladığı meslekte yaklaşık 34 yıl öğretim yılı açılış törenini kutladığını söyledi.

“En mutlu olduğumuz açılış törenindeyiz.” diyen Çavuşoğlu, mutluluklarının nedeninin bir okulu daha eğitime kazandırmak olduğunun altını çizdi.

Bakan Çavuşoğlu, “Bir Okul da Sen Yap Kampanyası”na kulak verip ülkede kazandıklarını çocuklara yatırım yaptıkları ve eğitime katkıları için Döveç Grup’a teşekkür etti.

KKTC’nin genç bir devlet olduğunu eksiklikleri ve artan nüfus nedeniyle altyapı sorunları bulunduğunu söyleyen Çavuşoğlu, son zamanlarda Bakanlığın ülkeye 19 yeni okul kazandırdığını, bir çok okulu yeniden yaptığını ve gelecek yıl 7 okul daha yapmayı planladığını kaydetti. Çavuşoğlu, toplamda 36 okul yapmış olmalarına rağmen istedikleri okul sayısına henüz sahip olmadıklarını da söyledi

Çavuşoğlu, “Bir Okul da Sen Yap Kampanyası” çağrılarına Döveç ailesinin de heyecanla onay verdiklerini kaydederek, KKTC’nin en güzel okullardan birinin yapıldığını söyledi.

Muharrem Döveç’i de rahmetle anan Bakan Çavuşoğlu, yetiştirdiği çocuklarının güçlendikçe güçlerini halkın lehine kullandıklarını sözlerine ekledi.

