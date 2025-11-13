Noyanlar Group’un Altın Projesi Bellagio İskele’de Yükseliyor: Akdeniz’in yeni cazibe merkezi “Lüksün Anahtarı”

Kuzey Kıbrıs’ın köklü ve güvenilir inşaat devi Noyanlar Group, en yeni prestij projesi Bellagio ile İskele Long Beach bölgesini yeniden tanımlıyor

Kuzey Kıbrıs’ın köklü ve güvenilir inşaat devi Noyanlar Group, en yeni prestij projesi Bellagio ile İskele Long Beach bölgesini yeniden tanımlıyor. Modern mimariyi, ayrıcalıklı bir yaşam tarzını ve yüksek yatırım potansiyelini bir araya getiren Bellagio, sınırlı süreliğine 127.000 Pound’dan başlayan kampanyalı fiyatlarla yatırımcılar ve rüya gibi bir yaşama adım atmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Cazibenin ve Konforun Anahtarı: Bellagio Yaşamı

Bellagio; estetik ve fonksiyonel özelliklerle tasarlanan, stüdyo ve 1+1 villa konforunda geniş daire seçenekleriyle, yüksek tavanlı estetik mimarisi ve panoramik manzaralı balkonlarıyla standartların ötesinde bir yaşam vaat ediyor.

Noyanlar Group sadece bir daire değil, anahtar teslim lüks vadediyor. Sınırlı sayıdaki daireler için geçerli olan bu özel dönemde, ev sahibi olanlara beyaz eşyalar dahil tüm mobilya ve trafo katkı payı Noyanlar Group'tan hediye ediliyor.

Birinci Sınıf Lokasyon, Sınırsız Olanaklar

Bellagio, Akdeniz’in en uzun ve popüler beyaz kum sahili olan Long Beach’e sadece 200 metre mesafede konumlanıyor. "Lüksün Anahtarı" mottosuyla hayata geçirilen proje, doğanın kalbinde yer alırken, yanı başındaki korunun temiz havasını ve yeşil manzarasını evlerinize taşıyor. Bu eşsiz konum avantajı, tatil konforunu kalıcı bir günlük yaşama dönüştürüyor.

Zengin Sosyal Yaşam Alanları

Sakinlerinin her ihtiyacına yanıt verecek şekilde tasarlanan Bellagio; açık ve kapalı yüzme havuzları, spa ve Türk hamamı, restoran, kafe, çatı bar ve market olanaklarıyla sosyal yaşamı yeniden tanımlıyor. Çocuk oyun alanları, güvenlik hizmetleri ve kapalı otoparkı ile aileler için güvenli ve konforlu bir ortam yaratıyor. Ayrıca, yalnızca 50 metre uzağında yer alan tıp merkezi ile sağlık hizmetlerine kolay erişim sağlayarak yaşam konforunu bir adım öteye taşıyor.

Yatırımın Güvenilir Adresi: 6 Ayda Tapu, Yüksek Getiri

Bellagio, stratejik konumu ve hızlı teslimatıyla yatırımcılar için benzersiz bir fırsat sunuyor. Projede daireler sadece 6 ay sonra sahiplerine teslim edilecek olup, bu hızlı teslimat süreci sayesinde yatırımın geri dönüşü kısa sürede başlayacaktır. Lokasyon avantajıyla değerini sürekli artıran bu bölge, projeyi hem kişisel kullanım hem de kısa/uzun dönem kiralama için yüksek getirili bir yatırım aracı haline getiriyor. Mobilya, beyaz eşya, KDV ve trafo katkı payının hediye edilmesi gibi maliyeti azaltan bu kampanyalarla, yatırımın başlangıç maliyeti düşürülerek kazanç potansiyeli maksimize ediliyor.

Noyanlar Group’un 1973’ten beri inşaat sektöründeki güvenilirliği, 27’den fazla tamamlanmış projesi ve 10.000’in üzerindeki konut tecrübesi, Bellagio Projesi'nin de zamanında ve eksiksiz teslim edileceğinin en güçlü garantisidir.

Bellagio, Kuzey Kıbrıs’ın en hızlı gelişen bölgesinde hem lüksü, hem hızlı tapuyu hem de kazancı bir arada sunarak, Akdeniz’deki yeni yaşam ve yatırım merkeziniz olmaya hazırlanıyor.

Noyanlar Group Hakkında

1973’te mimari ve mühendislik temelleriyle kurulan Noyanlar Group, Kuzey Kıbrıs’ın en köklü inşaat ve gayrimenkul geliştirme şirketlerinden biridir. Bugüne kadar 1200’ün üzerinde projeye imza atan marka, Long Beach – İskele ve Mağusa başta olmak üzere birçok bölgede prestijli konut ve ticari yaşam alanları geliştirmiştir. Noyanlar; proje geliştirme, inşaat, satış, satış sonrası destek ve tesis yönetimi hizmetlerini entegre biçimde sunmaktadır.