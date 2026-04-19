SON DAKİKAHürmüz kapatıldı, iki gemiye ateş açıldı. Hamaney: İran donanması savaşa hazır

Politis: Hristodulidis’e ELAM uyarısı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Avrupa Halk Partisi’nden, ELAM hakkında uyarı aldığı bildirildi.
Politis’in “Başkanlık… Seçimler Arifesinde Plan Tatbikatları” başlıklı haberine göre Avrupa Halk Partisi Başkanı Weber, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i ELAM ile ilişkisi nedeniyle Avrupa’daki imajı hakkında uyardı.

Gazete, Hristodulidis’in genel seçimler sonrasında kabine değişikliği yapması gerekeceğine dikkat çekerek, bunu 2028’deki Başkanlık seçiminde işine yarayacak şekilde gerçekleştirmesi gerektiğine işaret etti.

Habere göre, Hristodulidis’in, yeni kabinesinde DİSİ’nin aktif katılım göstermesine ihtiyacı var, DİKO ve ELAM ile arasındaki ilişkileri de koruması gerekiyor. Bunu başarabilirse hem Meclis'te istikrar, geniş siyasi meşruiyet hem de 2028 seçimi öncesinde güçlü bir seçmen tabanı elde edecek. Ancak bu senaryonun önünde, bugüne kadar Hristodulidis hükümetine katılma yönündeki her türlü olasılığı reddeden DİSİ’nin "sert tavrı" nedeniyle engeli var.

Gazete, konuya ilişkin haberinde şu ifadelere yer verdi:

“Gazetemizin edindiği bilgilere göre uluslararası imajı ve nüfuzu açısından katılması veya içerisinde kalması şart olan Avrupa Halk Partisi’nin Başkanı Manfred Weber, (Hristodulidis’e) en yakın muhatabının ELAM olduğu imajının, ciddi sorunlar yarattığı ve Avrupa Merkez Sağı içerisinde kabul görmeye devam etmesinin imkansız hale geleceği uyarısında bulundu.”

DİSİ’nin, Avrupa Halk Partisi içerisindeki rolünün Hristodulidis’e baskı açısından önemli olduğuna işaret edilen haberde, Hristodulidis’in Avrupa düzeyinde siyasi açıdan yalnızlaşma veya daha popülist ve marjinal siyasi gruplara itilme riski altında olduğunu yazdı.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
