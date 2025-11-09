Saç bakımında yanlış bilinenler: Şampuan saçı gerçekten onarabilir mi?

Herkes sağlıklı görünen ve sağlıklı hissettiren saçlar ister. Bu bazen parlak dalgalar, kabarık bukleler olurken, bazense pürüzsüz saç telleri...

Saç bakım ürünleri, devasa bir sektör oluşturuyor.

İngiltere'de 5,8 milyar sterlin değerindeki bu sektörde, sonsuz ürün, trend ve TikTok önerileri var.

Haliyle yanlış bilgiler ve öneriler de havada uçuşuyor.

Gerçek şu ki, sağlıklı saçlar bir servet harcamak veya uygulaması zor rutinleri takip etmekle değil, basit şeyleri doğru yapmakla ilgili.

UK Hair Consultants'tan Eva Proudman ve Hair and Scalp Clinic'ten Tracey Walker, saçınıza nasıl bakmanız gerektiğine dair dört yaygın efsaneyi yıkıyor.

1. Soğuk su saçınızı daha parlak yapmaz

Bunu yapmayı bırakıp ılık ve rahat bir duşa girebilirsiniz çünkü Proudman soğuk suyun parlak saçla ilgisi olmadığını söylüyor:

"Dondurucu soğuk suyla saçınızı yıkamak hiçbir işe yaramaz ve gereksizdir. Asıl mesele saçınızı kimyasallardan, yüksek sıcaklıktan ve bulunduğunuz çevreden nasıl koruyacağınızdır."

Yani çok sıcak suyla saçınızı yıkamaktan da kaçınmalısınız çünkü bu saçı kurutur ve kafa derisini de cildinizde olduğu gibi haşlayabilir.

2. Hasarlı saçı hiçbir ürün onaramaz

Kırık saç uçlarını kuaföre gitmeden düzeltmeyi umuyorsanız, bu konuda saç kesiminin tek çözüm olduğunu bilmek sizi hayal kırıklığına uğratabilir.

Proudman, saçtaki kırık bir ucun, çorabın kaçmasına benzediğini açıklıyor. Onu onarmanın hiçbir yolu yok.

Walker şöyle diyor:

"Kırık bir saçı düşünürseniz ve mikroskop altında bakarsanız, neredeyse saçta iki veya üç çatal daha varmış gibi görünür.

"Piyasadaki ürünler saçı tekrar bir araya getirerek daha iyi görünmesini sağlayan bir tür yapıştırıcı görevi görüyor."

Bunların geçici çözümler olduğunu söylüyor ve çözüm vadeden ürünlere çok fazla para harcama gafletine düşülmemesi konusunda uyarıyor.

Proudman ayrıca saçınızı kestirmenin daha hızlı uzamasını sağlayacağı iddialarının da doğru olmadığını söylüyor.

"Saçınızın daha hızlı uzamasını sağlamak mümkün değildir, dolayısıyla bunu iddia eden herhangi bir ürün yalan söylüyor demektir."

3. Saçınız kendi kendini temizlemiyor

Saçlarını "kendi kendini temizleyecek" şekilde eğitmeyi başardığını ve bu sayede saçlarını seyrek yıkadığını ya da hiç yıkamadığını söyleyen biriyle tanışmış olabilirsiniz.

Ancak Proudman bunu yapmanın saçınız için kesinlikle iyi olmadığını söylüyor.

"Saç derinizde 180 bin yağ bezi vardır ve düzenli olarak yıkanmazsa kir ve kalıntıları toplar."

Walker da aynı fikirde ve bunu, giysilerdeki yağlı ya da kirli bir izi sadece suyla çıkaramayacağınız, deterjana da ihtiyacınız olduğu gerçeğine benzetiyor.

Saçınızı düzenli olarak yıkamamak kokunun yanı sıra kepek gibi kafa derisi rahatsızlıklarının kötüleşmesine de neden olabilir, çünkü "saçı daha yağlı bırakmak mantar ve bakteri oluşumuna izin vererek kaşıntılı kafa derisi rahatsızlıklarını daha da kötüleştirebilir."

Proudman, saçınız çok yağlıysa veya çok fazla ürün kullanıyorsanız saçınızı iki günde bir yıkamanızı öneriyor.

Huddersfield Üniversitesi'nde Farmasötik Analiz Profesörü olan Laura Waters, çok yağlı saçlara sahip olanların daha güçlü bir temizlemeden faydalanabileceğini, daha kuru saçlara sahip olanların ise daha pahalı olan ancak saçtaki yağı söküp atmayan sülfatsız bir şampuanı düşünebileceğini söylüyor.

4. Kuru şampuan yıkamanın yerini tutmaz

Tam bir yıkama, fön ve şekillendirme için zaman bulmak her zaman mümkün olmayabilir, bu nedenle çoğumuz iş, egzersiz ve sosyal planlar arasında, yağlı kökleri canlandırmak ve duşa girmeden saçlarımızı yenilemek için hızlı bir çözüm olarak kuru şampuana başvururuz.

Proudman, kuru şampuanın "kesinlikle iyi" olduğunu, ancak saç yıkamaları arasında yalnızca bir kez kullanılması gerektiğini söylüyor.

Sorun, yıkamadan arka arkaya birkaç gün kullandığınızda ortaya çıkıyor.

Proudman, "Saç derisinin doğal yağı şampuana karışır ve mantar bu birikintiden beslenir" diyor:

"Dikkatli olmazsanız kaşıntılı ve pul pul bir saç derisine sahip olursunuz."

Nihayetinde onun tavsiyesi, yüzünüze baktığınız gibi saç derinize de bakmaya odaklanmanızdır - cildinizin altındakileri çıkarmadan ve önce yıkamadan üzerine makyaj yapmaya devam etmezsiniz.