“Sandy” Davasında Yeni İddialar: Tehdit Mesajları ve Ses Kaydı Gündemde

Reşit olmadığı dönemde eski bir yargıcın cinsel istismarına uğradığı ve Güney Kıbrıs’ta üst düzey yetkililerden oluşan bir kardeşlik örgütü bulunduğu iddialarının ortaya çıkması ile gündem olan Sandy lakaplı kadın hakkındaki davada yeni gelişmeler yaşandı.

Politis’e göre, konuyu ortaya çıkaran Rum gazeteci-Yazar Makarios Drusiotis’in, sosyal medya hesabından da paylaştığı polis ifadesinde, eski Rum Başsavcı Kostas Kliridis’in “Sandy” meselesinde, ihtilaf konusu SMS’lerden haberdar olduğu ve avukat kardeşi Nikos Kliridis’in ölüm tehdidi alması nedeniyle aktif dahil olduğu iddiası, Nikos Kliridis tarafından doğrulandı.

Avukat Nikos Kliridis “The LegalMatters Postcat”a yaptığı açıklamada, Sandy lakaplı kadınla konuştuktan sonra tehdit mesajları aldığını ve olaya kardeşi eski Başsavcı Kostas Kliridis’in müdahale ettiğini doğruladı. Aldığı ölüm tehdidinin arkasında kim olduğunu bildiğini ancak açıklamak istemediğini de söyledi.

Makarios Drusiotis ise ifadesinde, zamanın Yüksek Mahkeme Başkanı Mihalakis Hristodulu’nun “user 6” kullanıcı ismiyle viber uygulaması üzerinden kardeşi Nikos Kliridis’in ölümle tehdit edilmeye başlaması üzerine Kostas Kliridis’in konuya müdahale ettiğini iddia etti.

Kostas Kliridis’in Hristodulu’ya, kardeşinin Sandy ile bir kez görüştüğünü ancak meseleye daha fazla dahilinin söz konusu olmadığını söylediği, bunun üzerine tehditlerin son bulduğunu aktaran Drusiotis, tehdit mesajlarını da yayımladı. Mesajların özgünlüğü Europol tarafından inceleniyor.

Drusiotis’in ifadesine göre, Nikos Kliridis User 6’nın zamanın Yüksek Mahkeme Yargıcı Mihalakis Hristodulu olduğunu öğrendi, ölüm tehdidini ciddiye aldı ve durumu kardeşi eski Başsavcı Kostas Kliridis’e iletti. Kostas Kliridis de Hristodulu’ya, avukat kardeşinin Sandy lakaplı kadının Hristodulu ile ilgili iddialarından haberdar olduğu, konuyla insani açıdan ilgilendiği, başka dahili olmadığı ve olmayacağı mesajını gönderdi.

“Thge LegalMatters Postcat”a yaptığı açıklamada Sandy konusuyla ilgili tehdit mesajları aldığını doğrulayan Nikos Kliridis, “korkunç tehlikede hissediyordum. Evde korumam vardı, modern bir alarm sistemi kurdum, yatakta av tüfeği ile uyuyordum.” ifadelerini kullandı.

Gazete Eski Yüksek Mahkeme Başkanı Mihalakis Hristodulu’nun verdiği iki ifadede, “Sandy’yi 2020’den beri tanıyorum. Ofisimde, parkta ve apartman dairesinde olmak üzere sadece üç kez görüştüm. İlişkimiz bir yıl sürdü ancak kendisiyle cinsel temasım olmadı, para da vermedim” dediğini yazdı.

Alithia ise, Sandy lakaplı kadının ilk çocuğunu 16 yaşındayken doğurduğu, biri eski yargıçtan olmak üzere 3 çocuk doğurduğu ve birinin lösemiden öldüğü ve can korkusuyla Almanya’ya kaçtığı ifadelerini araştıran polisin, bu iddiaları yalanlaması üzerine yeni bir ses kaydı yayınlandığını bildirdi.

Habere göre, polis mahkemeden araştırma izni almak için verdiği ifadede, Sandy lakaplı kadının annesi ve kardeşinin verdiği yeminli ifadeleri kaynak gösterdi. Sandy’nin çocuğunun eski yargıçtan değil başka bir kişiden olduğunu, 16 yaşındayken hamile kaldığı tezini yalanlayan çeşitli doktor ziyaretlerinin kayıtları bulunduğunu, 2001-2022 döneminde Rum tarafındaki üç değişik şirkette çalıştığının belirlendiğini kaydetti.

Polis ifadesinin, Sandy’nin çocuğu ve köpeğiyle birlikte Almanya’ya gittiği ya da kaçırıldığı söylemleriyle çeliştiğine işaret eden gazete, dün konuyla ilgili yeni bir ses kaydı yayınlandığını yazdı.

Habere göre, gazeteci Stelios Orfanidis tarafından dün yayımlanan ses kaydında Sandy ile Heidelberg’e ulaştığında yaptığı konuşma yer alıyor. O konuşmada Sandy Orfanidis’e 11 Mart 2021’de saat 11.50’de Heidelberg’e ulaştığını söylüyor. Orfanidis, Sandy’ye güvenlik gerekçesiyle adını değiştirmeyi teklif ediyor ve Sandy’nin aile durumu ve çocukları ele alınıyor.

Sözü edilen ses kaydı, Rum internet gazeteleri tarafından da aktarıldı.