Son Dakika Haberi: .. Simon Aykut İsrail’e nakledildi

Aykut, güney Kıbrıs'taki mülk gaspı davasıyla ilgili kalan cezasını çekmek üzere İsrail'e nakledildi.

Güney Kıbrıs’ta “mülk gaspı” suçlamasıyla yargılanarak mahkum edilen iş insanı Simon Aykut, cezasının kalan kısmını çekmek üzere İsrail’e nakledildi.

Nakil işleminin, mahkumların menşe ülkelerinde cezalarını tamamlamasını düzenleyen uluslararası anlaşma kapsamında, İsrail makamlarının yaptığı resmi talep üzerine gerçekleştirildiği bildirildi.

Aykut’un İsrail’e nakli “yükümlülük” kapsamında yapıldı

Rum yönetimi, iş insanı Simon Aykut’un cezasını çekmek üzere İsrail’e iadesinin, uluslararası anlaşmalar gereği gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yetkililer, “İsrail, Simon Aykut’un cezasını orada çekmesi için iadesini talep etti. Bu anlaşmaya uymak bizim yükümlülüğümüzdür” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rum Adalet Bakanı Costas Fitiris, daha önce yaptığı açıklamada Kıbrıs’ın bu talebe uymak zorunda olduğunu vurgulamıştı.