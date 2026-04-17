Son Dakika Haberi: .. Simon Aykut İsrail’e nakledildi

Aykut, güney Kıbrıs'taki mülk gaspı davasıyla ilgili kalan cezasını çekmek üzere İsrail'e nakledildi.
Son Dakika Haberi: .. Simon Aykut İsrail’e nakledildi

Güney Kıbrıs’ta “mülk gaspı” suçlamasıyla yargılanarak mahkum edilen iş insanı Simon Aykut, cezasının kalan kısmını çekmek üzere İsrail’e nakledildi.

Nakil işleminin, mahkumların menşe ülkelerinde cezalarını tamamlamasını düzenleyen uluslararası anlaşma kapsamında, İsrail makamlarının yaptığı resmi talep üzerine gerçekleştirildiği bildirildi.

 

Aykut’un İsrail’e nakli “yükümlülük” kapsamında yapıldı

Rum yönetimi, iş insanı Simon Aykut’un cezasını çekmek üzere İsrail’e iadesinin, uluslararası anlaşmalar gereği gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yetkililer, “İsrail, Simon Aykut’un cezasını orada çekmesi için iadesini talep etti. Bu anlaşmaya uymak bizim yükümlülüğümüzdür” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rum Adalet Bakanı Costas Fitiris, daha önce yaptığı açıklamada Kıbrıs’ın bu talebe uymak zorunda olduğunu vurgulamıştı.

Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta “Videogate” skandalı yeniden gündemde14 Nisan 2026 Salı 16:44
  • Cyprus Mail: Engel artık Türkiye değil, Hristodulidis’tir12 Nisan 2026 Pazar 23:07
  • BM Genel Sekteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununda yeni girişim niyetinde olduğu bildirildi11 Nisan 2026 Cumartesi 21:05
  • Limasol’da apartman çöktü: 4 yaralı11 Nisan 2026 Cumartesi 18:48
  • Güney Kıbrıs’taki araştırmaya göre “Z” kuşağı federasyondan yana11 Nisan 2026 Cumartesi 08:41
  • Baf Belediye Başkanı Fedonas’ın görevden alınmasına ilişkin rapor: Kıbrıs Türk malları kötüye kullanıldı02 Nisan 2026 Perşembe 12:43
  • Mısır ile Güney Kıbrıs arasında doğalgaz çerçeve anlaşması imzalandı31 Mart 2026 Salı 10:34
  • Güney Kıbrıs'ta elektrik, akaryakıt ve gıdada vergi indirimi kararı26 Mart 2026 Perşembe 13:55
  • Rum polisi olası terör eylemlerine karşı alarmda24 Mart 2026 Salı 18:16
  • Güney Kıbrıs'ta Wolt paketçileri düşük maaş ve güvenlik gerekçesiyle grevde23 Mart 2026 Pazartesi 11:57
