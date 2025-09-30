Yakın Doğu Üniversitesi, Yeni Öğrencilerini Keşfe Davet Ediyor!

Yakın Doğu Üniversitesi, geniş kampüsü ve zengin kültürel imkanlarıyla yeni öğrencilerini Oryantasyon Günleri ve Müze Turu ile karşılıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi, 2025-2026 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde üniversite hayatına adım atan yeni öğrencilerini kapsamlı bir programla karşılıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı tarafından organize edilen “Oryantasyon Günleri” 3 Ekim Cuma günü başlayacak. Öğrenciler, bu süreçte hem akademik hayatlarına dair faydalı bilgiler edinecek hem de kampüsün sosyal ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı bulacak.

Programın ilk adımı, öğrencilerin üniversitenin merkez noktalarını yakından tanıyacağı kampüs turu olacak. İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi, Büyük Kütüphane, Olimpik Yüzme Havuzu ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi gibi önemli birimler öğrencilerle buluşturulacak.

Müze turu ile kültür yolculuğu

Oryantasyon sürecinin en renkli bölümlerinden biri ise 17 Ekim’de düzenlenecek “Müze Turu” olacak. Bu kapsamda öğrenciler; Kıbrıs Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Lefkoşa Girne Kapısı’ndaki Surlariçi Şehir Müzesi’ni ziyaret edecek. Öğrenciler, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde 14 Türk toplumundan yaklaşık 3 bin sanatçının 50 bine ulaşan eserini keşfedecek. Heykel ve resimlerin yanı sıra bıçak ve kılıç koleksiyonları, gemi maketleri, el yapımı cam eserler, kıyafetler, takılar ve farklı dönemlere ait objeler aynı çatı altında görülebilecek.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin karşısında yer alan Kıbrıs Araba Müzesi ise otomobil tarihinin büyülü dünyasına açılacak. Surlariçi Şehir Müzesi’nde ise Osmanlı döneminden günümüze uzanan tarih ve kültür mirası öğrencilerle buluşacak. 3 binden fazla eserin sergilendiği müzede oyuncak araba koleksiyonu, kılıç ve bıçak örnekleri, Kıbrıs Türk kültürünün simge isimlerinin hiperrealist silikon heykelleri, Karagöz suretleri ve denizcilik tarihiyle ilgili objeler yer alıyor.

Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz: “Uyum süreçleri kolaylaşıyor!”

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, “Oryantasyon Günleri, öğrencilerimizin üniversitemizi daha yakından tanımaları için eşsiz bir fırsat sunuyor” dedi. “Yakın Doğu Üniversitesi, sahip olduğu geniş kampüs alanı, modern altyapısı ve zengin akademik, sosyal ve kültürel imkanlarıyla öğrencilerimize büyük bir dünya sunuyor” diyen Prof. Dr. Özkum Yavuz, “Bu program sayesinde öğrencilerimiz, üniversitemizin sunduğu olanakları keşfederek eğitim yolculuklarına daha bilinçli, daha motive ve daha donanımlı bir başlangıç yapıyorlar. Kampüsümüzde müzelerden laboratuvarlara, kütüphaneden spor tesislerine kadar uzanan çok geniş bir yelpaze bulunuyor. Öğrencilerimizin bu imkanları deneyimlemesi onların vizyonunu genişletiyor; aynı zamanda üniversiteye uyum süreçlerini kolaylaştırarak akademik başarılarının yanı sıra kişisel gelişimlerine de önemli katkılar sağlıyor” ifadesini kullandı.