  • BIST 1.200
  • Altın 427,191
  • Dolar 6,8427
  • Euro 8,0076
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAGüney’de 4 yeni vaka

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Kutlanıyor

» »
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Kutlanıyor
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Kutlanıyor

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 44’üncü, efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 62’nci ve Kıbrıs’ın fethinin 449’uncu yıl dönümü nedeniyle tören ve etkinlikler düzenleniyor.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle 27 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında KKTC genelindeki tüm şehitlikler halkın ziyaretlerine açık olacak.

MUKAVEMET YOL KOŞUSU

29 Temmuz Çarşamba günü saat 08.00’de Güvenlik Kuvvetleri Karargahı-Boğazköy’de başlayacak 16 kilometrelik mukavemet yol koşusu, Lefkoşa’daAtatürk Kültür Merkezi önünde tamamlanacak. Koşuda dereceye giren sporculara ödülleri Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 10.15’te verilecek.

ÇELENK SUNMA TÖRENLERİ

Ayrıca, saat 09.30’da Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk Anıtlarında, saat 10.00’da Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda, saat 12.00’de Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda çelenk sunma törenleri icra edilecek.

GKK’DA RESEPSİYON

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından saat 19.30’da Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargah bahçesinde, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlenecek.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa İstanbul, Endekslerden İki Sıfır Atıyor27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:35
  • Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker hayatını kaybetti, 10 asker yaralandı27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:27
  • BKP Bilişim Suçları Yasası Konulu Seminer Düzenliyor27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:26
  • Savaşan: “Ortaklığın lezzeti kaçtı”27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:20
  • Mağusa İnsiyatifi’nden Suriçi’nin Değerlerinin Korunması İçin Duyarlılık Çağrısı27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:18
  • KAMU-İŞ, Çağlayan Çocuk Yuvası’nda Personel Yetersizliği Gerekçesiyle Girişim Başlattı27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:17
  • Strovilya (Akyar) İçin Yeni İstişareler27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:15
  • Devlet Emlak Malzeme Dairesi, Açık Artırmayla Araç ve Malzeme Satacak27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:10
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Yarın Toplanacak27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:06
  • UBP-DP-YDP'de hafta sonu trafiği, Bakanlık pazarlığı! İşte konuşulan Bakanlıklar...27 Temmuz 2020 Pazartesi 08:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti