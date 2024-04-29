  • BIST 10012.24
  • Altın 2439.282
  • Dolar 32.4246
  • Euro 34.6533
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAHamas, Gazze’de ateşkes anlaşmasına ilişkin İsrail’in resmî cevabını aldıklarını duyurdu; Mısır heyeti, Tel Aviv'de

Arıklı: Kurultay sürecinde söylenenler kurultayda kalmıştır

» »
Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) dünkü 4’üncü Olağan Genel Kurultay’ında yeniden başkan seçilen Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
Arıklı: Kurultay sürecinde söylenenler kurultayda kalmıştır

Arıklı, “28 Nisan tarihi itibari ile YDP Kurultayı bitmiş, üyelerimiz iradesini ortaya koymuş ve Genel Başkanını seçmiştir. 28 Nisan itibari ile Kurultay defteri kapanmış, bugün itibari ile Yeniden Doğuş Partisi için yeni bir sayfa açılmıştır. Kurultay sürecinde söylenenler Kurultayda kalmıştır” dedi.

Hz. Mevlana’nın ‘Dün dünde kaldı cancağızım… Bugün yeni şeyler söylemek lazım…” ifadelerine dikkat çeken Arıklı, şöyle devam etti:

“Ben, “Yeni Şeyler” söylememiz gereken bu dönemde Kurultayda emek sarf eden, başta Kadın ve Gençlik Kollarımız olmak üzere haftalarca teyakkuzda olan Kurultay Organizasyon Komitesi ve Bölge Seçim Komitesi Üyelerime ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.”

“Bu kurultayda kaybeden yok”

Arıklı, “Bu Kurultayda aday olan Sevgili Genel Sekreterimize, büyük bir heyecanla ona sahip çıkan değerli yol arkadaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı enerjiyi ve performansı, bundan sonraki süreçte de YDP için ortaya koymalarını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu Kurultayda kaybedenin olmadığını, kazanın ise sadece YDP olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor” açıklamasını yapan Arıklı, Kurultayda kendisine oy veren, vermeyen, destek veren, vermeyen herkese bir kez daha teşekkür etti, “Yeni dönem hepimize hayırlı olsun…” dedi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Meclis Genel Kurulu toplandı29 Nisan 2024 Pazartesi 12:55
  • Trafik Denetimlerinde 449 Sürücüye Rapor29 Nisan 2024 Pazartesi 12:45
  • KKTC'de İkamet İzinsiz Kalan 3 Kişi Tutuklandı29 Nisan 2024 Pazartesi 12:41
  • Narenciye bahçesinde iş kazası... 19 yaşındaki işçi yaralandı...29 Nisan 2024 Pazartesi 12:38
  • LTB’nin bölgesel temizlik çalışmaları sürüyor29 Nisan 2024 Pazartesi 12:03
  • Ataoğlu: Coğrafi Bilgi Sistemi’nin kurulması için çalışmalar başladı29 Nisan 2024 Pazartesi 12:01
  • Töre: Kıbrıs adası üzerinde iki ayrı egemen devlet vardır29 Nisan 2024 Pazartesi 11:25
  • Cumhurbaşkanı Tatar'dan Arıklı'ya tebrik29 Nisan 2024 Pazartesi 11:15
  • Hür-İş, asgari ücret masasının toplanması için başvuruda bulundu29 Nisan 2024 Pazartesi 10:50
  • Basketbol Extend Büyük Erkekler Liginde Puan durumu29 Nisan 2024 Pazartesi 10:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti