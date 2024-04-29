Bir günde 4 kaza: 4 yaralı, 3 tutuklu

Dün meydana gelen dört trafik kazasında toplam 4 kişi yaralandı, 3 kişi de tutuklandı.

Yaralanan iki sürücü taburcu oldu, yolcu müşahede altında

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 18.50 sıralarında Kurudere köy yolu üzerinde güney istikametinde seyreden Aslı BAYSAL (K-24), yönetimindeki PG 896 plakalı salon araç ile seyir ettiği yol üzerinde bulunan Lefkoşa – Gazimağusa Anayoluna geldiğinde karşıya Turunçlu istikametine gitmek üzere anayolda seyir eden araçlara öncelik hakkı tanımadan dikkatsizce Gazimağusa-Lefkoşa anayoluna giriş yapması ile, o esnada Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde batı istikametine doğru seyir eden Mustafa KARA (E-74) yönetimindeki HY 264 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile HY 264 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sevgi KARA (K-66), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde Aslı BAYSAL’ın burun kemiğinde, Sevgi KAYA’nın ise omurga kemiğinde kırık tespit edildi. Yapılan tedavilerinin ardından Aslı BAYSAL ve Mustafa KARA taburcu edilirken, Sevgi KAYA ise cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

Sınıfı dışında sürüş ehliyeti ile araç kullandı, tutuklandı

Dün saat 18.50 sıralarında Geçitkale – Dörtyol Anayolu üzerinde, Muhammed KAYLAR (E-20), yönetimindeki KN 852 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, seyrettiği yol üzerinde bulunan Lefkoşa – Gazimağusa Anayolu Dörtyol kontrollü yol kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı tanımadan dikkatsizce Gazimağusa – Lefkoşa Anayoluna giriş yapması neticesinde, o esnada anayol üzerinde batı istikametine doğru seyreden Yaşar MARANKOZ (E-67) yönetimindeki TYC 125 plakalı otobüsün önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında, sınıfı dışında sürüş ehliyeti ile araç kullandığı tespit edilen TYC 125 plakalı otobüs şoförü Yaraş MARANKOZ tutuklandı.

Alkollü sürücü elektrik direğine çarptı

Dün saat 23.30 sıralarında Girne’de Çiftlikler Sokak üzerinde, Reyhan AYDIN (K-42), 229 miligram alkolü içki tesiri altında, yönetimindeki JE 218 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun solundan çıkarak banket içerisinde bulunan elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu yaralanan JE 218 plakalı araç sürücüsü Reyhan AYDIN, kaldırıldığı Girne Dr. Akçicek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle trafik kazası yapmasından dolayı tutuklandı.

Hem dikkatsiz hem alkollü… Tutuklandı

Saat 17.30 sıralarında ise Girne’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde Natalıa PAHOMOVA (K-48), 233 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KZB 003 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafiğin yoğun olmasından dolayı yavaşlamak zorunda kalan Nazif ÜNAL (K-35) yönetimindeki NM 536 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanma olmadı. Soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapan KZB 003 plakalı araç sürücüsü Natalıa PAHOMOVA tutuklandı.