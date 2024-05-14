  • BIST 10051.7
  • Altın 2425.048
  • Dolar 32.2428
  • Euro 34.7943
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Girne-Lefkoşa Anayolu'nda Trafik Kazası: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

» »
Girne-Lefkoşa Anayolu'nun 7-8'inci kilometreleri arasında yaşanan trafik kazasında, Dilek KIZILDUMAN yönetimindeki araç ile Ramadan ATIŞ'a ait bir araç çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan KIZILDUMAN, tedavi altına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Girne-Lefkoşa Anayolu'nda Trafik Kazası: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Girne-Lefkoşa Anayolu'nda Trafik Kazası: Yaralı Var

Girne-Lefkoşa Anayolu'nun 13 Mayıs 2024 tarihinde saat 16:00 sıralarında meydana gelen bir trafik kazası, sürücüler ve yetkililer arasında endişeye neden oldu. Kazada, Dilek KIZILDUMAN (K-36) yönetimindeki UC 513 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyreden sürücü, dikkatsizce sol şeride geçmeye çalışan Ramadan ATIŞ (E-38) yönetimindeki VF 060 plakalı araca çarptı.

Sürücülerin dikkatsiz manevraları sonucunda yaşanan çarpışma, UC 513 plakalı aracın sağ yan kısmına ve ardından orta refüjde bulunan çelik bariyere çarpmasıyla birlikte daha da kötüleşti. Kazada, araç sürücüsü Dilek KIZILDUMAN yaralandı ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından, KIZILDUMAN nöroloji servisinde müşahede altına alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Kazanın detayları hakkında daha fazla bilgi elde edilirken, trafik güvenliği ve dikkat konusunda sürücülere uyarılar yapıldı. Trafikte dikkatsiz ve hızlı manevraların tehlikeli sonuçlara yol açabileceği hatırlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne'de Yetkisiz Alkollü İçki Satışı: Yasal İşlem Başlatıldı11 Mayıs 2024 Cumartesi 11:27
  • Girne'de Kanunsuz Silah ve Mermi Operasyonu: Tutuklama Gerçekleşti11 Mayıs 2024 Cumartesi 11:26
  • Üreten kadınların eserleri sergilendi11 Mayıs 2024 Cumartesi 11:03
  • Şenkul: Girne'de kaldırımlara araç park edenlere gece boyunca ceza kesildi11 Mayıs 2024 Cumartesi 10:39
  • Girne Belediyesi evde fizik tedavi hizmeti vermeye başladı08 Mayıs 2024 Çarşamba 16:06
  • Çatalköy’de iş kazası: Ahmet Ezer 2 metreden düştü!07 Mayıs 2024 Salı 12:19
  • Şenkul: Kervansaray Plajı bir yere gitmediği gibi, Karakum plajının kullanımını da merkezi idare bize verdi07 Mayıs 2024 Salı 09:49
  • Girne'de alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı06 Mayıs 2024 Pazartesi 10:55
  • Cumhurbaşkanı Tatar’dan, Girne Polis Müdürü Nizamoğlu’na ziyaret30 Nisan 2024 Salı 12:44
  • Girne Belediye BaşkanıŞenkul duyurdu! kale arkası ışıklandırıldı28 Nisan 2024 Pazar 09:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti