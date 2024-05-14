Girne-Lefkoşa Anayolu'nda Trafik Kazası: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Girne-Lefkoşa Anayolu'nun 7-8'inci kilometreleri arasında yaşanan trafik kazasında, Dilek KIZILDUMAN yönetimindeki araç ile Ramadan ATIŞ'a ait bir araç çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan KIZILDUMAN, tedavi altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Girne-Lefkoşa Anayolu'nda Trafik Kazası: Yaralı Var

Girne-Lefkoşa Anayolu'nun 13 Mayıs 2024 tarihinde saat 16:00 sıralarında meydana gelen bir trafik kazası, sürücüler ve yetkililer arasında endişeye neden oldu. Kazada, Dilek KIZILDUMAN (K-36) yönetimindeki UC 513 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyreden sürücü, dikkatsizce sol şeride geçmeye çalışan Ramadan ATIŞ (E-38) yönetimindeki VF 060 plakalı araca çarptı.

Sürücülerin dikkatsiz manevraları sonucunda yaşanan çarpışma, UC 513 plakalı aracın sağ yan kısmına ve ardından orta refüjde bulunan çelik bariyere çarpmasıyla birlikte daha da kötüleşti. Kazada, araç sürücüsü Dilek KIZILDUMAN yaralandı ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından, KIZILDUMAN nöroloji servisinde müşahede altına alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Kazanın detayları hakkında daha fazla bilgi elde edilirken, trafik güvenliği ve dikkat konusunda sürücülere uyarılar yapıldı. Trafikte dikkatsiz ve hızlı manevraların tehlikeli sonuçlara yol açabileceği hatırlatıldı.