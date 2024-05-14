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Paris 2024 için telefonlara "uyarı" mesajı gönderildi

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Fransız hükümeti, ülkenin ev sahipliği yapacağı 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılışında kullanılacak karekod uygulamasını, teyakkuz halinde kullanılan uyarı sistemiyle Parislilere duyurdu.
Paris 2024 için telefonlara "uyarı" mesajı gönderildi

Paris Emniyet Müdürlüğünün X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninin yapılacağı bölgede bulunan kişilerin telefonlarına "uyarı" mesajı gönderildiği bildirildi.

Mesajda, Parislilerden 18-26 Temmuz'da açılış töreninin yapılacağı bölgeye giriş için zorunlu olan karekod uygulamasını indirmeleri istendi.

Fransa’da karekod uygulamasının duyurulduğu uyarı sistemi; terör saldırıları, hava durumu tehditleri gibi teyakkuz hali gerektiren durumlarda kullanılıyor.

Paris'te, 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine yalnızca karekod okutularak girilebilecek.

Bölgeye girmek isteyenler, İçişleri Bakanlığının erişime açtığı platforma kayıt yaptırabilecek

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