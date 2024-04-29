KKTC'de Haftalık İtfaiye Raporu

HAFTALIK İTFAİYE RAPORU

22-28 Nisan 2024 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (21) adet yangın ve (48) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 1.370.050 TL’dir.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri kısa devre, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, havai elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından temizlik maksadıyla yakma, faal durumda açık olarak unutulan lambanın aşırı ısınarak etrafındaki elyaf malzemeleri tutuşturması, baca içerisinde biriken yağ ve tortuların alevlenmesi, aracın arka kısmı içerisine dökülen dezenfektan ve kimyasal maddelerin güneş ışınlarının etkileşimi ile kumaş parçaları tutuşturması ve kasten yakma olarak yer almıştır. Hususi servis olayları ise, kafası mama kutusuna sıkışan ve aracın motor bölümünde sıkışan kedilerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, araç içerisinde ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, özel görev, yangın eğitimi verilmesi, evin damında ve yüzme havuzu içerisinde mahsur kalan köpeklerin kurtarılması, yol güvenliğinin sağlanması, ağacın üzerindeki dallar arasında mahsur kalan karganın kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.