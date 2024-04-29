  • BIST 10003.88
  • Altın 2439.282
  • Dolar 32.4246
  • Euro 34.6533
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAHamas, Gazze’de ateşkes anlaşmasına ilişkin İsrail’in resmî cevabını aldıklarını duyurdu; Mısır heyeti, Tel Aviv'de

KKTC'de Haftalık İtfaiye Raporu

» »
KKTC'de Haftalık İtfaiye Raporu: Yangınlar ve Kurtarma Olayları Öne Çıkıyor
KKTC'de Haftalık İtfaiye Raporu

 

HAFTALIK İTFAİYE RAPORU

22-28 Nisan 2024 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (21) adet yangın ve (48) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 1.370.050 TL’dir.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri kısa devre, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, havai elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından temizlik maksadıyla yakma, faal durumda açık olarak unutulan lambanın aşırı ısınarak etrafındaki elyaf malzemeleri tutuşturması, baca içerisinde biriken yağ ve tortuların alevlenmesi, aracın arka kısmı içerisine dökülen dezenfektan ve kimyasal maddelerin güneş ışınlarının etkileşimi ile kumaş parçaları tutuşturması ve kasten yakma olarak yer almıştır. Hususi servis olayları ise, kafası mama kutusuna sıkışan ve aracın motor bölümünde sıkışan kedilerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, araç içerisinde ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, özel görev, yangın eğitimi verilmesi, evin damında ve yüzme havuzu içerisinde mahsur kalan köpeklerin kurtarılması, yol güvenliğinin sağlanması, ağacın üzerindeki dallar arasında mahsur kalan karganın kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ataoğlu: Coğrafi Bilgi Sistemi’nin kurulması için çalışmalar başladı29 Nisan 2024 Pazartesi 12:01
  • Töre: Kıbrıs adası üzerinde iki ayrı egemen devlet vardır29 Nisan 2024 Pazartesi 11:25
  • Cumhurbaşkanı Tatar'dan Arıklı'ya tebrik29 Nisan 2024 Pazartesi 11:15
  • Hür-İş, asgari ücret masasının toplanması için başvuruda bulundu29 Nisan 2024 Pazartesi 10:50
  • Basketbol Extend Büyük Erkekler Liginde Puan durumu29 Nisan 2024 Pazartesi 10:00
  • Basketbol'da Extend Kadınlar Ligi bu gece başlıyor29 Nisan 2024 Pazartesi 09:36
  • YDP'nin başkanı yeniden Arıklı!29 Nisan 2024 Pazartesi 08:54
  • Döviz haftaya nasıl başladı?29 Nisan 2024 Pazartesi 08:52
  • Arif Akkeleş'in ölümü hakkında polisten açıklama28 Nisan 2024 Pazar 21:43
  • Sarpten: En büyük etken iklimsel faktörler28 Nisan 2024 Pazar 20:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti