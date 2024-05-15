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SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Senyör Turnuvasında Zevkli Karşılaşmalar…

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KKTF ve Lefkoşa Şehir Kulübü tarafından düzenlenen Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası-2 zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile LŞK kortlarında devam ediyor.
Senyör Turnuvasında Zevkli Karşılaşmalar…

KKTF ve Lefkoşa Şehir Kulübü tarafından düzenlenen Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası-2 zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile LŞK kortlarında devam ediyor. Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;   

TEK KADINLAR - Yarı Final

İpek Civisilli - Yasemin Çıral                                6/0 6/1

Nağme Ekenoğlu - Laika Karşılı                          W.O. (Nağme Ekenoğlu)

 

TEK ERKEKLER - 2.Round

Gültekin Çizgen - Tunç Özgürgün                      3/6 0/6

Özgür Türcan - German Pryhunov                     0/6 0/6

Metin Poslu - Buğra Oker                                    6/3 6/3

Hüseyin Karasu - Rauf Kürşad                            2/6 4/6

Orhan Şevket - Ziya Tüzel                                   6/1 6/3

 

TEK ERKEKLER - Consalation

Fikret Veysi - Börte Barlasoğlu                           6/4 6/1

Serkan Mesutoğlu - Nabi Berkut                         3/6 3/6

Ali Tüzel - Hasan Altan                                         2/6 1/6

Hasan Burgaç - Denys Yesypenko                     2/6 0/6

                                                                                  

KARIŞIK ÇİFTLER – Yarı Final

İpek Civisilli / Burak Gazi - Yasemin Çıral / Murat Şahin            6/1 6/0

Necat Yüksel / İpek Özsev - Meryem Birkan / Özgü Samioğlu 0/6 1/6

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