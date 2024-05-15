Senyör Turnuvasında Zevkli Karşılaşmalar…

KKTF ve Lefkoşa Şehir Kulübü tarafından düzenlenen Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası-2 zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile LŞK kortlarında devam ediyor. Kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;
TEK KADINLAR - Yarı Final
İpek Civisilli - Yasemin Çıral 6/0 6/1
Nağme Ekenoğlu - Laika Karşılı W.O. (Nağme Ekenoğlu)
TEK ERKEKLER - 2.Round
Gültekin Çizgen - Tunç Özgürgün 3/6 0/6
Özgür Türcan - German Pryhunov 0/6 0/6
Metin Poslu - Buğra Oker 6/3 6/3
Hüseyin Karasu - Rauf Kürşad 2/6 4/6
Orhan Şevket - Ziya Tüzel 6/1 6/3
TEK ERKEKLER - Consalation
Fikret Veysi - Börte Barlasoğlu 6/4 6/1
Serkan Mesutoğlu - Nabi Berkut 3/6 3/6
Ali Tüzel - Hasan Altan 2/6 1/6
Hasan Burgaç - Denys Yesypenko 2/6 0/6
KARIŞIK ÇİFTLER – Yarı Final
İpek Civisilli / Burak Gazi - Yasemin Çıral / Murat Şahin 6/1 6/0
Necat Yüksel / İpek Özsev - Meryem Birkan / Özgü Samioğlu 0/6 1/6
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