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1 Kilo uyuşturucuyla yakalandılar...

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Lefkoşa’da, narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen Kelepçe Operasyonunda bir kilo hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirilirken, Nijerya uyruklu C.A.N, O.A.O ve O.C.A tutuklanarak sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.
1 Kilo uyuşturucuyla yakalandılar...

Polis memuru Serkan Sakallı olguları aktardı.

Sakallı,  zanlıların 14- 18 Nisan 2024 tarihleri arasında zanlıların Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu” suçlarından tutuklandıklarını söyledi. Polis, 18 Nisan 2024 tarihinde Küçük Kaymaklı bölgesinde narkotik ekipleri tarafından görülen ve şüpheli olduğu tespit edilen C.A.N'nin üzerinde arama yapılmak istendiğini ancak ekipleri görünce kaçmaya çalıştığını ve kısa sürede makul kuvvet kullanılarak, tutuklandığını aktardı. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada giydiği kot pantolonunun cebinde 4 ayrı folyo kağıda sarılı yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri bulunarak emare alındığını kaydetti.

 Polis, zanlının Küçük Kaymaklı’da kaldığı adresin tespit edilerek, evde ve çevresinde güvenlik önlemi aldıktan sonra arama yaptıklarını söyledi. Polis, eve girerken, zanlı O.C.A'nın salonda olduğunu ancak O.A.O ise hızlıca odasına giderek, kapıyı kilitlediğini açıkladı. Polis, odanın kapısının açılarak içeriye girildiğini, Omeke’nin 29 pakette 30 gram, 30 paket içinde ise 840 gram ağırlığında hintkenevirini atarken, suçüstü tespit edildiğini kaydetti.

Polis memuru, O.A.O'nun makul güç kullanılarak tutuklandığını, ayrıca odasında uyuşturucu satışından elde ettiğine inanılan 7 bin 200 TL’nin emare alındığını söyledi.

Polis, C.A.N'ye  ait yatak odasında yapılan aramada da uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 3 bin 200 TL, 100 gram hintkeneviri ile hassas terazinin bulunarak emare alındığına vurgu yaptı.

O.C.A'nın uyuşturucu madde tespit edilmediğini söyleyen polis, ancak Girne’de 2022 yılında ele geçirilen bir kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviri ile 100 gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde meselesinde arandığını mahkemeye aktardı.

  Polis, sorgulanan zanlılardan O.A.O bir kilo uyuşturucu maddeyi 14 Nisan’da bir şahıstan aldığını, satması için bir kısmını C.A.N'ye verdiğini itiraf ettiğini söyledi.

Polis, ele geçirilen maddelerin analize, sarılı olduğu paketlerin parmak izi incelemesine gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

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