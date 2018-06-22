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1 Mayıs ek mesaileri için adım atıldı, yasaya uymayanlar ceza alacak!

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 1 Mayıs ek mesailerinin ödenip ödenmediği ile ilgili çalışmaları bizzat izlediğini açıkladı.
1 Mayıs ek mesaileri için adım atıldı, yasaya uymayanlar ceza alacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki ÇelerSosyal Sigortalar Dairesi'da olduğunu bildirdi ve etkin denetim yapıldığını sosyal medya hesabından açıkladı.

İşte o açıklama;

Ve 1 Mayıs da açık olan işyerlerinin çalışanlarına ek mesai ödeyip ödemediği, yatırımlarını ek yapıp yapmadığı hususunda çalışmalara başlandı. Çalışmalara bizzat katılarak incelemeyi yerinde takip ettim. 
Birçok işletmenin gerekli önemi gösterdiğini gözlemlerken, bazı işletmelerin ise bunu yapmadığına şahit oldum. Yasaya uymayan işyerlerine uyarı yazısının ardından verilen sürede çalışanlarına ek mesai ücretini ve yatırımı yapmamaları halinde her çalışan başına belirtilen cezai müeyyide olan x 2365tl ceza uygulanacaktır. Biz buradayız ve çalışmalarımız hassasiyetle sürecek..
Not: 1 Mayıs’ta “Gereğini yapıyor açığız” reklamı verenlerinde aslında ocak ayından beri hiçbir gereğini bile yerine getirmediğini gördük” öyle facebookta gereğini yapmakla değil maaşları tam, sigortalarada yatırımı tam yapmaları gerekirdi! Hani gereği? 
Emekçinin hakkını aramaya devam... Bu arada özel sektörde sendikalaşma ile ilgili çalışmalarıda önümüzdeki haftadan itibaren daha net göreceksiniz...

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