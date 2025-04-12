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11. Liselerarası Müzik Yarışması 17 Nisan Perşembe günü yapılıyor

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11. Liselerarası Müzik Yarışması 17 Nisan Perşembe günü yapılıyor
11. Liselerarası Müzik Yarışması 17 Nisan Perşembe günü yapılıyor

“İçindeki Yeteneği Keşfet” sloganıyla 11 yıldır Millî Eğitim Bakanlığı ve Telsim iş birliğinde düzenlenen Liselerarası Müzik Yarışması 17 Nisan Perşembe günü Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılıyor.

Millî Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yarışmada Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt Lefke ve İskele bölgelerinden 27 okul ve 34 grup yarışacak.

Açıklamada bazı okullardan öğretmenlerinin açıklamalarına da yer verilirken, Değirmenlik Lisesi Müzik Öğretmeni Ceren Müezzin, yarışmanın öğrenciler için önemli bir sahne deneyimi sağlayacağını ifade ederek, disiplinli bir çalışma süreci yürüttüklerini belirtti.

Esin-Leman Lisesi Müzik Öğretmeni Çığıl Çavuş, müziğin birleştirici gücüne dikkat çekerek, “Her anın tadını çıkarıyor, unutulmaz anılar biriktiriyoruz.” dedi.

Güzelyurt Türk Maarif Koleji Müzik Öğretmeni Hüseyin Olgaçer de yarışmanın öğrencilere sahne tecrübesi kazandırırken, eksi ve artı yönlerini fark etmelerini sağladığını kaydetti.

Güzelyurt Kurtuluş Lisesi Müzik Öğretmeni Saadet Bütüner ise bu yıl 12. sınıf öğrencilerinin ağırlıkta olduğunu ve çalışmalara daha erken başladıklarını ifade etti.

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