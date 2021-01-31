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110 yaşında TikTok’un ‘yıldızı’ oldu: Şarkı söylerken çekilen videoya binlerce yorum geldi

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Galler’de yaşayan 110 yaşındaki Amy Hawkins’in, torununun çocuğunun TikTok’ta paylaştığı, şarkı söylerken çekilen videosu ses getirdi. Hawkins, 24 Ocak’ta kutladığı doğum günündeki performansıyla bir gecede ‘yıldız’ oldu.
110 yaşında TikTok’un ‘yıldızı’ oldu: Şarkı söylerken çekilen videoya binlerce yorum geldi

Galler’de yaşayan 110 yaşındaki Amy Hawkins’in, torununun çocuğunun TikTok’ta paylaştığı, şarkı söylerken çekilen videosu ses getirdi. Hawkins, 24 Ocak’ta kutladığı doğum günündeki performansıyla bir gecede ‘yıldız’ oldu.

14 yaşındayken bir dans grubuyla Britanya’yı gezerek şarkı söyleyen Hawkins’in annesi, “Bu saygın bir meslek” değil diyerek bu işe devam etmesini engelledi. Ancak o şarkı söylemekten hiç vazgeçmedi.

Torununun 14 yaşındaki oğlu Sacha, İlk olarak 1912’de bir müzikholde seslendirilen sonrasında 1’inci Dünya Savaşı’nda cephedeki askerlerin söylediği, ‘It’s A Long Way to Tipperary’ adlı şarkıyı söylerken kayıt yaptı ve TikTok’ta paylaştı. Kısa sürede 100 bine yakın yorum geldi.

Monmouth’ta yaşayan Hawkins’in torunu, Sacha’nın annesi Hannah Freeman şunları söyledi: “Savaş sonra erdiğinde yedi yaşındaymış. Şarkı söylemeyi, özellikle de o döneme ait şarkılar söylemeyi çok sever. Biri bitince, ‘Bir tane daha ister misiniz’ diye sorar. Onunla yaşamak büyük ayrıcalık.”

“Sacha paylaşacağını söylediğinde şaka yapıyor sandım. Ancak sonuca, gelen olumlu mesajlara inanamıyorum” diyen Freeman, Hawkins ve oğlu arasında çok kuvvetli bir bağ olduğunun da altını çizdi.

Freeman, videodan en çok salgın sürecindeki kısıtlamalar nedeniyle ailelerini, büyüklerini özleyenlerin etkilendiklerini söyledi.

 

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