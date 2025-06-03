120 Genç, 120 Burs, 120 Umut!

Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji'nin “Burs Sıralama ve Giriş Sınavı” sonuçları açıklandı. Öğrencilerin, burslu eğitim ve kayıt hakkı elde etmek için ter döktüğü sınavın sonuçlarına göre; 20’si Dr. Suat Günsel Bursu olmak üzere toplam 120 öğrenci burs kazandı.
Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin 2025-2026 Eğitim ve Öğretim yılı için düzenlediği “Burs Sıralama ve Giriş Sınavı” yoğun katılımla gerçekleştirildi. Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi olmak üzere üç merkezde gerçekleştirilen sınava giren öğrenciler; Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde burslu eğitim ve kayıt hakkı elde etmek için ter döktü. Sınav sonucunda 20’si Dr. Suat Günsel Bursu olmak üzere toplam 120 öğrenci burs kazandı.
120 öğrenci burs kazandı
2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılında Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde eğitim almak isteyen öğrencilerin katıldığı sınavda; 20 öğrenci Dr. Suat Günsel Bursu’na hak kazandı. Ayrıca 11 öğrenci “Tam Eğitim Bursu”, 38 öğrenci “Yarım Eğitim Bursu” ve 51 öğrenci “Çeyrek Eğitim Bursu” almaya hak kazandı. Sınav sonucunda burs hakkı kazanan tüm öğrenciler lise sona kadar, 7 yıl boyunca kendilerine verilen eğitim bursundan yararlanabilecekler.
Dr. Suat Günsel Bursu kazanan öğrenci sayısı 251’e ulaştı!
Sınav sonucunda, Dr. Suat Günsel Bursu kazanan 20 öğrenci, 7 yıllık eğitim süreleri boyunca hiçbir okul ücreti ödemeden ve her öğretim yılı içerisinde 9 ay boyunca harçlık alarak eğitimlerine devam edecek. Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in vizyonuyla, eğitime eşit erişimi desteklemek ve başarılı gençlerin potansiyellerini gerçekleştirmeleri için yanlarında olmak amacıyla başlatılan Dr. Suat Günsel Bursu’ndan son 10 yılda 251 genç yararlandı. Ortaöğretimlerini Yakın Doğu Kolej’nde tamamlayan bu gençler, dünyanın önde gelen üniversitelerinden kabul alarak eğitimlerini tamamladı. Bir kısmı ise eğitim hayatlarını sürdürüyor.
Dr. Suat Günsel Bursu kazanan öğrenciler için son kayıt tarihi 13 Haziran!
Dr. Suat Günsel Bursu kazanan öğrencilerin, 13 Haziran Cuma 2025 tarihi saat 16:00’a kadar; Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji sekreterliklerine başvurarak kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Kayıt için gereken belgeler ve burs kazanan öğrencilere dair detaylı bilgilere ise www.nec.k12.tr adresinden ulaşmak mümkün.
Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap: “Burs kazanan tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Eğitim yolculuklarında daima yanlarında olacağız.”
Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji için düzenlenen Burs Sıralama ve Giriş Sınavı’na gösterilen yoğun katılımın, kaliteli eğitime duyulan güvenin göstergesi olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap, “Her yıl daha fazla gencimizin başarılarına tanıklık etmek bizleri hem gururlandırıyor hem de geleceğe dair umutlarımızı pekiştiriyor” dedi.
İlk kez 2005-2006 eğitim döneminde vermeye başladıkları Dr. Suat Günsel Bursu’nu bu yıl 20 öğrencinin kazandığın söyleyen Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap, “Dr. Suat Günsel Bursu, yalnızca akademik başarıyı ödüllendiren değil, aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen özel bir burs programıdır. 7 yıl süresince eğitim ücretlerinin tamamı karşılanan ve aylık harçlık desteği sunulan bu bursla bugüne kadar 251 gencimiz, Yakın Doğu Koleji çatısı altında ortaöğretimlerini tamamlayarak dünyanın saygın üniversitelerine uzanan bir başarı yolculuğuna adım attı” ifadesini kullandı.
“Her çocuğun hayallerine ulaşabileceği bir eğitim ortamı yaratmak için durmaksızın çalışmayı sürdürüyoruz” diyen Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap, “Burs kazanan tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Onların bireysel gelişimlerini destekleyecek, özgüvenlerini pekiştirecek eğitim yolculuğunda daima yanlarında olacağız” dedi.
BURS KAZANAN ÖĞRENCİLER
DR. SUAT GÜNSEL EĞİTİM BURSU ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER:
Azra Yıkılmaz
Aron İzzet Knox
Hatice Kübra Aslan
Maya Küçükakçalı
Çınar Tüzünkan
Ulaş Baydar
Azra Dinç
Arif Nezif Tekyaprak
Kaan Arıcı
Lara Meral Akalpler
Müsteyde Tülek
Almila Karakaş
Özüm Peren Gündoğmuş
Mert Okyanus Yörük
Ali Cemil Palavan
Duru Berbercioğlu
Salih İsmayilov
Andaç Akbulut
Ömer Talha Çınar
Önel Alp Kana
TAM EĞİTİM BURSU ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER:
Miraç İli
Robert Atilan Knox
Hüseyin Müezzin
Eylül Nida Özer
Alı Soydan
Ege Erden
Ege Kaşot
Lara Bayram
Mehmet Salih Yıldırır
Mehmet Dereci Beşok
Havva Tomruk
YARIM EĞİTİM BURSU ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER:
Cemal Bent
Armin Güçeri
Bilal Tabancaoğlu
Başak Irkad
Naz Eminöz
Mürüde Derin Aksoy
Çınar Sabri Kodalak
Aybars Güney
Loya Eylül Karahan
İlker Selçuklar
Erman Doruk Uslu
Elif Ekin Arslan
Halil Balkaya
Alya Gönül Dokuz
Pera Kürşad
Gülay Üzen
Niyazi Akçin
Sahil Baysalhan
Işık Doğmaz
Nisa Nur Öner
İbrahim Erişken
Arel Bulancak
Karan Arabacıoğlu
Marvin Benar
Beril Mira Dağlıoğlu
Ekin Dikmen
Güner Hoca
Meryem Gümüşsoy
Çinar Akşit
Ertunç Menteş
Aren Kocayiğit
Eray Seylani
Nisa Nur Akin
Aren Hasan Güllüelli
Meryem Ada Vurman
Lemis Leyla Keklik
Mustafa Özboltaşlı
Ece Kalyoncu
ÇEYREK EĞİTİM BURSU ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER:
Erdinç Ünüvar
Alya Toker
Kuzey Kaymakamtorunları
Hüseyin Avcısoyu
Aren Çerkez
Aren Ulaş
Karen Kahvecisoy
Kemal James Newman
Hüseyin Çaklıoğlu
Ayşe Mira Dereboylu
Kaan Günfer
Hayriye Şerif Güneş
Nira Güzelgöz
Müzeyyen Cihangiroğlu
Muhammed Alpin Samsama
Volkan Örtunç
Peren Özgürlü
Hasan Günsel
Ayşegül Aksan
Dilayla Habeş
Eylül Solelgil
Dalya Öztürk
Emir Özdemir
Arda Demir
Elçin Özgülsever
Asmin Eren
Nil Kozansoy
Melin Akçın
Ayşe Gökhan
Melin Karamanlı
Kaya Karaoğlan
Simay Kababıyık
İlke Ülcay Yanaroğlu
Ada Konucu
Necmettin Berk Kayar
Fikri Özer
Defne Çağış
Asıl Karahüseyin
Yağmur Hüral
Gül Abiş
Melin Kunt
Ahmet Dal
Alisya Özgüler
Emin Çizenel
Melisa Yıldız
Belis Asilzade
Alı Dirikli
İnci Büyük
Çetin Kingsleigh Gül
Doğay Sonay
Mustafa Hasan Nerkis
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