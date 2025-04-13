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12’nci Yiğitler Gafgarıt Festivali, 13 Nisan’da yapılıyor

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Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin Yiğitler Köyü Güzelleştirme, Kalkındırma ve Kültür Etkinlikleri Kadınlar Derneği’yle (YİĞİT-DER) birlikte organize ettiği 12’nci Yiğitler Gafgarıt Festivali, 13 Nisan, Pazar günü gerçekleştiriliyor.
12’nci Yiğitler Gafgarıt Festivali, 13 Nisan’da yapılıyor

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin Yiğitler Köyü Güzelleştirme, Kalkındırma ve Kültür Etkinlikleri Kadınlar Derneği’yle (YİĞİT-DER) birlikte organize ettiği 12’nci Yiğitler Gafgarıt Festivali, 13 Nisan, Pazar günü gerçekleştiriliyor.

Yiğitler 16 Ağustos Özgürlük Parkı’nda yer alacak festivalin programı bu yıl da dopdolu olacak.

Güçlü sesi ve sevilen kişiliği ile Hüseyin Kıral’ın sunumuyla gerçekleşecek festivalde, yiyecek ve içecek stantları kurulacak, eğlenceli yarışmalar düzenlenecek.

Saat 10.30’da açılış konuşmalarıyla başlayacak “12. Yiğitler Gafgarıt Festivali”nde dans gösterileri, müzik dinletileri olacak, saat 15.00’te ise Grup Frekans konser verecek.

Festivalde sahne alacak gruplar şöyle:

“Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Halk Dansları Topluluğu Kozan 1 Grubu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Çocuk Korosu, Seyyah Dance Project, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi 5. Mevsim Yaşam Korosu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Altın Kalpler Korosu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Belediye Orkestrası, Beyarmudu Belediyesi Star Dans Grubu, Yakın Doğu Üniversitesi Dans Okulu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Muhittin Tüzel Cimnastik Derneği, Mesarya Cimnastik Grubu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Cimnastik Grubu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Genç Müzik Orkestrası”.

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