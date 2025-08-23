  • BIST 11372.33
14. Yeniboğaziçi Pulya Festivali devam ediyor

Yeniboğaziçi Belediyesi’nin düzenlediği 14. Pulya Festivali sürüyor.
14. Yeniboğaziçi Pulya Festivali devam ediyor

Yeniboğaziçi Belediyesi’nin düzenlediği 14. Pulya Festivali sürüyor. Yarın sona erecek Pulya Festivali’nde bugün Büyükler Plaj Futbolu Turnuvası gerçekleştirilecek, bu akşam da Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Korosu müzikseverlerle buluşacak.

Yarın akşam Aşkın Nur yengi konseri...

Yeniboğaziçi Belediyesi’nden verilen bilgiye göre yarın sabah Sporting Yarışmasıyla başlayacak program, Aytotoro Tavası Yemek Yarışması ve Milonga Tango Show ile devam edecek; gecesinde ise önce perküsyon şovu ile Ceren Özdemir, ardından Aşkın Nur Yengi festivalin kapanış konserinde sahnede olacak.

Festival kapsamında dün akşam jonglör ve ateş gösterileri gerçekleştirildi; ardından sanatçı Can Ozan sahne aldı.

